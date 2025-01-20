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На сайте Белого дома опубликовали изображение Дональда Трампа

Ведомости

Сайт Белого дома обновили после инаугурации 47-го президента США Дональда Трампа.

Теперь пользователей встречает музыкальная видеонарезка с Трампом. После завершения видеоролика на главной странице появляется надпись «Америка вернулась» и цитата 47-го президента США.

«Каждый день я буду бороться за вас каждым вздохом моего тела. Я не успокоюсь, пока мы не создадим сильную, безопасную и процветающую Америку, которую заслуживают наши дети и которую заслуживаете вы. Это будет поистине золотой век Америки», – говорится в сообщении.

Kenny Holston / Pool via REUTERS
Главная страница сайта Белого дома

Сайт выполнен в синем цвете, в разделе «Администрация» на главной странице указаны Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс и первая леди США Мелания Трамп.

Трамп вступил в должность 47-го президента США 20 января. Церемония инаугурации прошла в закрытом помещении из-за низкой температуры в столице страны. Трамп принял присягу в ротонде Капитолия, а привел его к присяге главный судья Верховного суда Джон Робертс.

На мероприятии присутствовали несколько иностранных лидеров, включая президента Аргентины Хавьера Милея и премьер-министра Италии Джорджу Мелони. На церемонии также присутствовал и заместитель председателя КНР Хань Чжэн, представляющий председателя Си Цзиньпина. «Ведомости» писали, что с 1874 г. ни один иностранный лидер ранее не посещал церемонию передачи власти.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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