На сайте Белого дома опубликовали изображение Дональда Трампа
Теперь пользователей встречает музыкальная видеонарезка с Трампом. После завершения видеоролика на главной странице появляется надпись «Америка вернулась» и цитата 47-го президента США.
«Каждый день я буду бороться за вас каждым вздохом моего тела. Я не успокоюсь, пока мы не создадим сильную, безопасную и процветающую Америку, которую заслуживают наши дети и которую заслуживаете вы. Это будет поистине золотой век Америки», – говорится в сообщении.
Сайт выполнен в синем цвете, в разделе «Администрация» на главной странице указаны Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс и первая леди США Мелания Трамп.
Трамп вступил в должность 47-го президента США 20 января. Церемония инаугурации прошла в закрытом помещении из-за низкой температуры в столице страны. Трамп принял присягу в ротонде Капитолия, а привел его к присяге главный судья Верховного суда Джон Робертс.
На мероприятии присутствовали несколько иностранных лидеров, включая президента Аргентины Хавьера Милея и премьер-министра Италии Джорджу Мелони. На церемонии также присутствовал и заместитель председателя КНР Хань Чжэн, представляющий председателя Си Цзиньпина. «Ведомости» писали, что с 1874 г. ни один иностранный лидер ранее не посещал церемонию передачи власти.