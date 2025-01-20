На сайте Белого дома опубликовали изображение Дональда Трампа

«Каждый день я буду бороться за вас каждым вздохом моего тела. Я не успокоюсь, пока мы не создадим сильную, безопасную и процветающую Америку, которую заслуживают наши дети и которую заслуживаете вы. Это будет поистине золотой век Америки», – говорится в сообщении.