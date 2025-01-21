Трамп подтвердил готовность ввести 100%-ные пошлины против стран БРИКС
Президент США Дональд Трамп подтвердил свое намерение установить в отношении стран БРИКС торговые пошлины в размере 100%. Об этих планах он также говорил в конце ноября.
«Мы введем пошлины по меньшей мере в 100% на бизнес, который они ведут с США. Вам же известно, что такое БРИКС, верно? <...> Вы понимаете, о чем я говорю. И поэтому это даже не угроза. На самом деле я уже заявлял об этом», – цитирует Трампа ТАСС. Заявление политик сделал 20 января вечером в Белом доме.
30 ноября избранный президент США написал в своей соцсети Truth Social, что в отношении стран БРИКС будут введены 100%-ные пошлины, если они создадут единую валюту на замену доллару или будут использовать другую валюту в качестве альтернативы. Трамп тогда пригрозил странам БРИКС закрытием доступа на американский рынок.