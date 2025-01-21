Трамп подтвердил готовность ввести 100%-ные пошлины против стран БРИКС

«Мы введем пошлины по меньшей мере в 100% на бизнес, который они ведут с США. Вам же известно, что такое БРИКС, верно? <...> Вы понимаете, о чем я говорю. И поэтому это даже не угроза. На самом деле я уже заявлял об этом», – цитирует Трампа ТАСС. Заявление политик сделал 20 января вечером в Белом доме.