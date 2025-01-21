Госсекретарь США Рубио: украинский конфликт нужно завершить
Новый госсекретарь США Марко Рубио в беседе с журналистами заявил, что для урегулирования конфликта между Россией и Украиной каждой стороне придется чем-то пожертвовать, передает CNN.
Госсекретарь также заявил, что вопрос прекращения огня на Украине является приоритетом для президента США Дональда Трампа, поэтому можно говорить о скором завершении конфликта. Рубио отметил, что работа по урегулированию этого конфликта уже началось.
Рубио указал, что переговоры лучше вести дипломатическим путем, а не на публичных форумах.
Трамп, который вступил в должность 20 января, в своей предвыборной программе не раз упоминал о том, что сможет закончить военные действия между Россией и Украиной за один день, но сейчас его команда говорит о возможности урегулирования в течение полугода.
20 января советник лидера США по нацбезопасности Майк Уолтц в интервью CBS News рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский готов работать совместно с США для скорейшего завершения военных действий. Он пояснил, что военные действия на Украине могут привести к развертыванию третьей мировой войны, поэтому Трамп намерен завершить конфликт как можно скорее.