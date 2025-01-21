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Госсекретарь США Рубио: украинский конфликт нужно завершить

Ведомости

Новый госсекретарь США Марко Рубио в беседе с журналистами заявил, что для урегулирования конфликта между Россией и Украиной каждой стороне придется чем-то пожертвовать, передает CNN.

Госсекретарь также заявил, что вопрос прекращения огня на Украине является приоритетом для президента США Дональда Трампа, поэтому можно говорить о скором завершении конфликта. Рубио отметил, что работа по урегулированию этого конфликта уже началось.

Рубио указал, что переговоры лучше вести дипломатическим путем, а не на публичных форумах.

Трамп, который вступил в должность 20 января, в своей предвыборной программе не раз упоминал о том, что сможет закончить военные действия между Россией и Украиной за один день, но сейчас его команда говорит о возможности урегулирования в течение полугода.

20 января советник лидера США по нацбезопасности Майк Уолтц в интервью CBS News рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский готов работать совместно с США для скорейшего завершения военных действий. Он пояснил, что военные действия на Украине могут привести к развертыванию третьей мировой войны, поэтому Трамп намерен завершить конфликт как можно скорее.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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