Уолтц: Украина и США готовы работать вместе для урегулирования конфликта
Конфликт на Украине должен прекратиться, президент США Дональд Трамп четко дал это понять, Киев и Вашингтон готовы работать вместе над этим вопросом, заявил советник американского лидера по нацбезопасности Майк Уолтц в интервью CBS News.
В ходе интервью, отвечая на вопрос о плане Трампа по урегулированию конфликта на Украине в 100-дневный срок, Уолтц передал, что президент Украины Владимир Зеленский готов работать совместно с США для скорейшего завершения военных действий. Уолтц добавил, что военные действия на Украине имеют тенденцию расширяться и даже могут привести к развертыванью третьей мировой, поэтому новый президент США намерен завершить конфликт как можно скорее.
«Я думаю, все должны быть с этим согласны», – заявил Уолтц.
20 января, в день инаугурации Трампа, стало известно, что избранный президент США поручил своим помощникам организовать телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие дни после инаугурации. Одной из целей разговора будет обсуждение личной встречи в ближайшие месяцы, чтобы попытаться положить конец конфликту на Украине. Предварительная дата переговоров остается неизвестна.
В ходе своей предвыборной кампании Трамп ни раз говорил о том, что сможет урегулировать конфликт на Украине в первый день вступления в должность, но на данный момент его команда говорит о возможности урегулирования в течение полугода.