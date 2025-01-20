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Уолтц: Украина и США готовы работать вместе для урегулирования конфликта

Ведомости

Конфликт на Украине должен прекратиться, президент США Дональд Трамп четко дал это понять, Киев и Вашингтон готовы работать вместе над этим вопросом, заявил советник американского лидера по нацбезопасности Майк Уолтц в интервью CBS News.

В ходе интервью, отвечая на вопрос о плане Трампа по урегулированию конфликта на Украине в 100-дневный срок, Уолтц передал, что президент Украины Владимир Зеленский готов работать совместно с США для скорейшего завершения военных действий. Уолтц добавил, что военные действия на Украине имеют тенденцию расширяться и даже могут привести к развертыванью третьей мировой, поэтому новый президент США намерен завершить конфликт как можно скорее.

«Я думаю, все должны быть с этим согласны», – заявил Уолтц.

20 января, в день инаугурации Трампа, стало известно, что избранный президент США поручил своим помощникам организовать телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие дни после инаугурации. Одной из целей разговора будет обсуждение личной встречи в ближайшие месяцы, чтобы попытаться положить конец конфликту на Украине. Предварительная дата переговоров остается неизвестна.

В ходе своей предвыборной кампании Трамп ни раз говорил о том, что сможет урегулировать конфликт на Украине в первый день вступления в должность, но на данный момент его команда говорит о возможности урегулирования в течение полугода.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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