Как политики и СМИ отреагировали на первые указы Трампа

The Washington Post: Количество указов, подписанных Трампом, превосходит все, что было сделано предыдущими президентами. Это свидетельствует о работе, которая была проделана до и после его избрания, чтобы превратить обещания в действия. Новый президент США хочет быстро начать, чтобы показать, что этот срок будет другим. В некотором смысле указы – декларации о действиях и намерениях. Впереди нас ждут трудности, связанные как с содержанием первых указов, так и с вопросами, которые ими не решить.