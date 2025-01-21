Как политики и СМИ отреагировали на первые указы Трампа

Как политики и СМИ отреагировали на первые указы ТрампаПравозащитные организации направили в суд иск против новой администрации США
Дональд Трамп был приведен к присяге в качестве 47-го президента США 20 января. В первые часы после вступления на президентский пост он издал ряд указов – о помиловании около 1500 человек, осужденных за преступления, связанные с беспорядками в Капитолии 6 января 2021 г., приостановке всех программ помощи другим странам на 90 дней и др. «Ведомости» собрали реакции политиков и СМИ на первые указы американского лидера.
СNN: Провозгласив новый «золотой век», Трамп укрепил власть, стремясь уничтожить значительную часть наследия бывшего президента США Джо Байдена. Новый американский лидер вызвал одновременную тревогу в нескольких иностранных столицах, проводя внешнюю политику без лишних слов. Шокирующим по своим масштабам жестом Трамп предложил помилование примерно 1500 участников беспорядков в Капитолии спустя несколько часов после того, как он поклялся хранить, защищать и отстаивать конституцию. Он узаконил использование насилия в качестве инструмента политического самовыражения, дав понять, что тем, кто совершает насильственные преступления от имени 47-го президента, это может сойти с рук.
The New York Times: Шквал указов Трампа в области миграционной системы, принятый им в считанные часы после вступления в должность, стал попыткой свернуть четырехлетнюю политику, проводившуюся администрацией Байдена, и навязать программу, которая в корне перечеркнет глобальную роль США как убежища для беженцев и иммигрантов. Хотя некоторые из указов, скорее всего, столкнутся с юридическими проблемами и их будет трудно или невозможно исполнить, они стали сигналом, что президент США серьезно настроен выполнить свои предвыборные обещания по усилению антииммиграционной программы, которую он сделал центральным элементом своей политической идентичности.
The Washington Post: Количество указов, подписанных Трампом, превосходит все, что было сделано предыдущими президентами. Это свидетельствует о работе, которая была проделана до и после его избрания, чтобы превратить обещания в действия. Новый президент США хочет быстро начать, чтобы показать, что этот срок будет другим. В некотором смысле указы – декларации о действиях и намерениях. Впереди нас ждут трудности, связанные как с содержанием первых указов, так и с вопросами, которые ими не решить.
Bloomberg: Движущей силой второй администрации Трампа является желание нового американского лидера одерживать политические победы, которые дают надежду на наследие в духе бывшего президента США Рональда Рейгана, и его жажда возмездия и справедливости. Эти два импульса предлагают разные пути для первых 100 дней правления Трампа и его второго срока в целом. Напряженность прослеживается в ряде указов, которые Трамп подписал 20 января. Некоторые меры, включая указ о введении ЧС на границе и постановление о прекращении процесса предоставления убежища, свидетельствуют о том, что пока Трамп сосредоточился на управлении.
Бывший спикер палаты представителей конгресса США Ненси Пелоси в X назвала указ Трампа о помиловании осужденных за преступления, связанные с беспорядками 6 января 2021 г., оскорблением американской системы правосудия и героев, пострадавших при защите Капитолия, конгресса и конституции США. «Позорно, что президент решил сделать одним из своих главных приоритетов отказ и предательство офицеров полиции, которые поставили на кон свои жизни, чтобы остановить попытку сорвать мирную передачу власти», – подчеркнула она.
Спикер палаты представителей конгресса США Делия Рамирес подчеркнула, что в Америке, которая отказывается предоставить убежище преследуемым, отдых уставшим и безопасность тем, кто находится в опасности, нет ничего великого. На своей странице в соцсети X Рамирес призвала не поддаваться разрушению страхом, ненавистью и расколом.
Президент Кубы Мигель Диас-Канель на своей странице в соцсети X раскритиковал решение Трампа об отмене указа Байдена и внесении страны в список спонсоров терроризма. По его словам, президент США проявил высокомерие и пренебрежение к правде и его целью является усиление экономической войны против Кубы. 21 января Белый дом сообщил, что Куба снова внесена США в список государств – спонсоров терроризма.
Администрация президента Эквадора Даниэля Нобоа в X поддержала решение Трампа признать наркокартели международными террористическими организациями. «Этот шаг перекликается с политикой, проводимой президентом Эквадора», – отметили там.
Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU) сообщил, что правозащитные организации направили в суд штата Нью-Гэмпшир иск против администрации Трампа в связи с указом об ограничении предоставления гражданства США по праву рождения. Глава союза Энтони Ромеро указал, что отказ в предоставлении гражданства США детям, которые родились в стране, противоречит конституции и отказывается от американских ценностей. Он подчеркнул, что правозащитники не оставят без ответа эту атаку на будущие поколения американцев.