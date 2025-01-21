Минюст предложил урегулировать правовой пробел при исполнительных работах

На осужденных, освобождающихся из исправцентров для дальнейшего отбывания ограничения свободы, предлагается распространить положения о порядке следования к месту жительства и явки в уголовно-исполнительную инспекцию для постановки на учет, аналогичные тем, которые сейчас применяются в отношении осужденных к лишению свободы. Также предлагается предлагается исчислять со дня освобождения из исправительного центра срок, который назначен тем, кому ограничение свободы назначается в качестве дополнительного наказания к принудительным работам.