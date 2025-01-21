Минюст предложил урегулировать правовой пробел при исполнительных работах
Минюст намерено регламентировать вопросы исполнения наказания в виде ограничения свободы в отношении осужденных к принудительным работам. В частности, ведомство предлагает распространить существующие требования к направлению осужденных к месту жительства и регистрации в уголовно-исполнительной инспекции на те категории лиц, у которых принудительные работы заменены ограничением свободы, а также тех, кто освобождается из исправительных центров.
Соответствующий список изменений размещен на портале проектов нормативных актов. Изменения затронут статьи 47.1 и 49 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации. Первая регламентирует порядок исполнения наказания в виде ограничения свободы, вторая – принципы исчисления срока ограничения свободы. По мнению Минюста, в настоящее время действующие правила этих двух статей не охватывают осужденных, у которых принудительные работы заменены ограничением свободы, а также тех, кто освобождается из исправительных центров.
На осужденных, освобождающихся из исправцентров для дальнейшего отбывания ограничения свободы, предлагается распространить положения о порядке следования к месту жительства и явки в уголовно-исполнительную инспекцию для постановки на учет, аналогичные тем, которые сейчас применяются в отношении осужденных к лишению свободы. Также предлагается предлагается исчислять со дня освобождения из исправительного центра срок, который назначен тем, кому ограничение свободы назначается в качестве дополнительного наказания к принудительным работам.
Как сообщает ведомство в своем Telegram-канале, предлагаемые изменения обеспечат неукоснительное соблюдение прав осужденных и будут способствовать формированию единообразной практики исполнения наказания в виде ограничения свободы.