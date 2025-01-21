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Минюст предложил урегулировать правовой пробел при исполнительных работах

Ведомости

Минюст намерено регламентировать вопросы исполнения наказания в виде ограничения свободы в отношении осужденных к принудительным работам. В частности, ведомство предлагает распространить существующие требования к направлению осужденных к месту жительства и регистрации в уголовно-исполнительной инспекции на те категории лиц, у которых принудительные работы заменены ограничением свободы, а также тех, кто освобождается из исправительных центров.

Соответствующий список изменений размещен на портале проектов нормативных актов. Изменения затронут статьи 47.1 и 49 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации. Первая регламентирует порядок исполнения наказания в виде ограничения свободы, вторая – принципы исчисления срока ограничения свободы. По мнению Минюста, в настоящее время действующие правила этих двух статей не охватывают осужденных, у которых принудительные работы заменены ограничением свободы, а также тех, кто освобождается из исправительных центров.

На осужденных, освобождающихся из исправцентров для дальнейшего отбывания ограничения свободы, предлагается распространить положения о порядке следования к месту жительства и явки в уголовно-исполнительную инспекцию для постановки на учет, аналогичные тем, которые сейчас применяются в отношении осужденных к лишению свободы. Также предлагается предлагается исчислять со дня освобождения из исправительного центра срок, который назначен тем, кому ограничение свободы назначается в качестве дополнительного наказания к принудительным работам.

Как сообщает ведомство в своем Telegram-канале, предлагаемые изменения обеспечат неукоснительное соблюдение прав осужденных и будут способствовать формированию единообразной практики исполнения наказания в виде ограничения свободы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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