Минобороны: за сутки ВСУ в Курской области потеряли более 270 военных

Новый виток эскалации российско-украинского конфликта произошел 6 августа 2024 г., когда ВСУ прорвали госграницу и вторглись в Курскую область. 10 января врио губернатора Александр Хинштейн рассказал, что с того момента пропали 1174 жителя региона, 240 из них уже обнаружили. 17 января Минобороны РФ сообщило об освобождении около 801 кв. км, или 63% территории, изначально занятой ВСУ после вторжения в августе.