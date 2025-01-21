Минобороны: за сутки ВСУ в Курской области потеряли более 270 военных
Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли в Курской области более 270 военнослужащих, а в целом с начала вторжения в регион – свыше 53 600 человек. Об этом сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
По данным ведомства, бойцы российской группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ. Отражена одна контратака противника. В контексте боевых действий Минобороны РФ упоминает 25 населенных пунктов Курской области, а также Басовку, Беловоды, Водолаги, Журавку, Мирополье и Юнаковку в Сумской области Украины.
За минувшие сутки российскими войсками уничтожены танк Abrams и боевая машина пехоты Bradley производства США, три бронетранспортера, девять боевых бронированных машин, девять автомобилей, три артиллерийских орудия, миномет и две станции радиоэлектронной борьбы ВСУ, говорится в сводке.
24 февраля 2022 г. президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль территории Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. они вошли в состав РФ по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.
Новый виток эскалации российско-украинского конфликта произошел 6 августа 2024 г., когда ВСУ прорвали госграницу и вторглись в Курскую область. 10 января врио губернатора Александр Хинштейн рассказал, что с того момента пропали 1174 жителя региона, 240 из них уже обнаружили. 17 января Минобороны РФ сообщило об освобождении около 801 кв. км, или 63% территории, изначально занятой ВСУ после вторжения в августе.