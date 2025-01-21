Лукашенко указал на отсутствие планов по ограничению интернета во время выборов
Власти Белоруссии не обсуждали возможность введения ограничений на использование интернета во время президентских выборов в республике. Об этом сообщил президент страны Александр Лукашенко в ходе общения с работниками Минского автомобильного завода, передает «БелТА».
«Мы никогда не думали об этом. Хотите в интернете – сидите там», - отметил Лукашенко.
При этом президент Белоруссии указал на возможное принятие мер, направленных на обеспечение безопасности и стабильности в республике. Он отметил, что пока в этом нет необходимости.
26 января в Белоруссии состоятся выборы президента. 23 декабря 2024 г. Центризбирком страны зарегистрировал Лукашенко в качестве кандидата на президентский пост. Предыдущие выборы главы государства в Белоруссии прошли 9 августа 2020 г. На них одержал победу Лукашенко с результатом в 80,1% голосов. После выборов в стране начались протестные акции.
10 января 2025 г. председатель ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко заявил, что республика не будет открывать избирательные участки за границей в связи с отсутствием должных мер безопасности на участках и сокращением численности работников дипкорпуса. С 20 января органы внутренних дел и внутренние войска МВД страны перешли на усиленный режим.