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Лукашенко указал на отсутствие планов по ограничению интернета во время выборов

Ведомости

Власти Белоруссии не обсуждали возможность введения ограничений на использование интернета во время президентских выборов в республике. Об этом сообщил президент страны Александр Лукашенко в ходе общения с работниками Минского автомобильного завода, передает «БелТА».

«Мы никогда не думали об этом. Хотите в интернете – сидите там», - отметил Лукашенко.

При этом президент Белоруссии указал на возможное принятие мер, направленных на обеспечение безопасности и стабильности в республике. Он отметил, что пока в этом нет необходимости.

26 января в Белоруссии состоятся выборы президента. 23 декабря 2024 г. Центризбирком страны зарегистрировал Лукашенко в качестве кандидата на президентский пост. Предыдущие выборы главы государства в Белоруссии прошли 9 августа 2020 г. На них одержал победу Лукашенко с результатом в 80,1% голосов. После выборов в стране начались протестные акции.

10 января 2025 г. председатель ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко заявил, что республика не будет открывать избирательные участки за границей в связи с отсутствием должных мер безопасности на участках и сокращением численности работников дипкорпуса. С 20 января органы внутренних дел и внутренние войска МВД страны перешли на усиленный режим.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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