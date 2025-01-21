Лукашенко указал на отсутствие планов по ограничению интернета во время выборов

10 января 2025 г. председатель ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко заявил, что республика не будет открывать избирательные участки за границей в связи с отсутствием должных мер безопасности на участках и сокращением численности работников дипкорпуса. С 20 января органы внутренних дел и внутренние войска МВД страны перешли на усиленный режим.