Путин пожелал Лукашенко успехов на выборах президента Белоруссии

Предыдущие выборы президента в Белоруссии прошли 9 августа 2020 г. На них с результатом в 80,1% голосов победил Лукашенко. На фоне объявления официальных итогов выборов в стране прошли масштабные протесты. В ходе них силовики задержали около 13 500 человек, пострадали более 1000 человек, сообщалось как минимум о четырех погибших. В этом году органы внутренних дел и внутренние войска МВД Белоруссии будут переведены на усиленный вариант несения службы в связи с выборами президента за неделю до их проведения, с 20 января.