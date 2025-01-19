Путин пожелал Лукашенко успехов на выборах президента Белоруссии
Президент России Владимир Путин пожелал своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко успехов на президентских выборах. Об этом Путин заявил в ходе телефонных переговоров с Лукашенко.
«Президент России также пожелал Александру Лукашенко успехов на предстоящих 26 января 2025 г. президентских выборах», – говорится в сообщении Кремля.
Глава государства поздравил Лукашенко с праздником Крещения Господня и передал «самые добрые пожелания» по этому случаю всем православным гражданам Белоруссии. Лидеры также подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление союзничества и партнерства.
Президентские выборы президента Белоруссии состоятся 26 января. 23 декабря 2024 г. ЦИК республики зарегистрировал Лукашенко в качестве кандидата на президентский пост. 10 января 2025 г. председатель ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко объявил, что страна не станет открывать избирательные участки за границей «из-за отсутствия должных мер безопасности на участках и сокращения численности работников дипкорпуса».
Предыдущие выборы президента в Белоруссии прошли 9 августа 2020 г. На них с результатом в 80,1% голосов победил Лукашенко. На фоне объявления официальных итогов выборов в стране прошли масштабные протесты. В ходе них силовики задержали около 13 500 человек, пострадали более 1000 человек, сообщалось как минимум о четырех погибших. В этом году органы внутренних дел и внутренние войска МВД Белоруссии будут переведены на усиленный вариант несения службы в связи с выборами президента за неделю до их проведения, с 20 января.