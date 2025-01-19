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Путин пожелал Лукашенко успехов на выборах президента Белоруссии

Ведомости

Президент России Владимир Путин пожелал своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко успехов на президентских выборах. Об этом Путин заявил в ходе телефонных переговоров с Лукашенко.

«Президент России также пожелал Александру Лукашенко успехов на предстоящих 26 января 2025 г. президентских выборах», – говорится в сообщении Кремля.

Глава государства поздравил Лукашенко с праздником Крещения Господня и передал «самые добрые пожелания» по этому случаю всем православным гражданам Белоруссии. Лидеры также подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление союзничества и партнерства.

Президентские выборы президента Белоруссии состоятся 26 января. 23 декабря 2024 г. ЦИК республики зарегистрировал Лукашенко в качестве кандидата на президентский пост. 10 января 2025 г. председатель ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко объявил, что страна не станет открывать избирательные участки за границей «из-за отсутствия должных мер безопасности на участках и сокращения численности работников дипкорпуса».

Предыдущие выборы президента в Белоруссии прошли 9 августа 2020 г. На них с результатом в 80,1% голосов победил Лукашенко. На фоне объявления официальных итогов выборов в стране прошли масштабные протесты. В ходе них силовики задержали около 13 500 человек, пострадали более 1000 человек, сообщалось как минимум о четырех погибших. В этом году органы внутренних дел и внутренние войска МВД Белоруссии будут переведены на усиленный вариант несения службы в связи с выборами президента за неделю до их проведения, с 20 января.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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