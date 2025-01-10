Белоруссия не станет открывать избирательные участки за рубежом
Белоруссия не будет открывать избирательные участки за границей. Об этом сообщил председатель ЦИК страны Игорь Карпенко.
По его словам, такое решение было принято из-за отсутствия должных мер безопасности на участках и сокращения численности работников дипкорпуса. В Белоруссии созданы условия для организации голосования граждан, постоянно проживающих за рубежом и состоящих на консульском учете. Они смогут проголосовать на одном из шести участков, которые будут расположены в Минске и в пяти областных центрах страны.
С 1 по 25 января в Белоруссии проходит предвыборная агитация. Президентские выборы в республике состоятся 26 января. 23 декабря ЦИК зарегистрировал действующего президента страны Александра Лукашенко в качестве кандидата на пост главы государства.
Предыдущие выборы президента в Белоруссии прошли 9 августа 2020 г. На них победил Лукашенко с результатом в 80,1% голосов. После выборов в стране начались протестные акции. В ноябре 2020 г. Лукашенко объявил, что после принятия новой Конституции не будет баллотироваться в президенты. В августе 2024 г. он призвал белорусов привыкать к мысли о другом президенте.