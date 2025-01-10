Белоруссия не станет открывать избирательные участки за рубежом

Предыдущие выборы президента в Белоруссии прошли 9 августа 2020 г. На них победил Лукашенко с результатом в 80,1% голосов. После выборов в стране начались протестные акции. В ноябре 2020 г. Лукашенко объявил, что после принятия новой Конституции не будет баллотироваться в президенты. В августе 2024 г. он призвал белорусов привыкать к мысли о другом президенте.