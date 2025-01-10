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Белоруссия не станет открывать избирательные участки за рубежом

Ведомости

Белоруссия не будет открывать избирательные участки за границей. Об этом сообщил председатель ЦИК страны Игорь Карпенко.

По его словам, такое решение было принято из-за отсутствия должных мер безопасности на участках и сокращения численности работников дипкорпуса. В Белоруссии созданы условия для организации голосования граждан, постоянно проживающих за рубежом и состоящих на консульском учете. Они смогут проголосовать на одном из шести участков, которые будут расположены в Минске и в пяти областных центрах страны.

С 1 по 25 января в Белоруссии проходит предвыборная агитация. Президентские выборы в республике состоятся 26 января. 23 декабря ЦИК зарегистрировал действующего президента страны Александра Лукашенко в качестве кандидата на пост главы государства.

Предыдущие выборы президента в Белоруссии прошли 9 августа 2020 г. На них победил Лукашенко с результатом в 80,1% голосов. После выборов в стране начались протестные акции. В ноябре 2020 г. Лукашенко объявил, что после принятия новой Конституции не будет баллотироваться в президенты. В августе 2024 г. он призвал белорусов привыкать к мысли о другом президенте.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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