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Володин: выход США из ВОЗ связан с корыстными целями

Ведомости

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин считает, что выход США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) продиктован корыстными целями, заявил он на пленарном заседании, передают «РИА Новости».

«Не думайте, что они переживают за здоровье граждан мира нашей планеты, опять ищут себе выгоду», – заявил Володин.

После своей инаугурации 21 января президент США Дональд Трамп подписал множество указов, среди которых и начало процесса выхода США из ВОЗ, аргументируя такое решение несоразмерными взносами США и Китая, что он считает несправедливым.

Трамп также подписал такие указы, как помилование примерно 1500 человек, осужденных за преступления, связанные с беспорядками в Капитолии 6 января 2021 г., указ, объявляющий «национальную чрезвычайную ситуацию» на границе США и Мексики, признание наркокартелей международными террористическими организациями, допускающее применение силы для борьбы с ними, и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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