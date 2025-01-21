Володин: выход США из ВОЗ связан с корыстными целями

Трамп также подписал такие указы, как помилование примерно 1500 человек, осужденных за преступления, связанные с беспорядками в Капитолии 6 января 2021 г., указ, объявляющий «национальную чрезвычайную ситуацию» на границе США и Мексики, признание наркокартелей международными террористическими организациями, допускающее применение силы для борьбы с ними, и др.