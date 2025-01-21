Володин: выход США из ВОЗ связан с корыстными целями
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин считает, что выход США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) продиктован корыстными целями, заявил он на пленарном заседании, передают «РИА Новости».
«Не думайте, что они переживают за здоровье граждан мира нашей планеты, опять ищут себе выгоду», – заявил Володин.
После своей инаугурации 21 января президент США Дональд Трамп подписал множество указов, среди которых и начало процесса выхода США из ВОЗ, аргументируя такое решение несоразмерными взносами США и Китая, что он считает несправедливым.
Трамп также подписал такие указы, как помилование примерно 1500 человек, осужденных за преступления, связанные с беспорядками в Капитолии 6 января 2021 г., указ, объявляющий «национальную чрезвычайную ситуацию» на границе США и Мексики, признание наркокартелей международными террористическими организациями, допускающее применение силы для борьбы с ними, и др.