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Арахамия: переговоры Киева с командой Трампа могут пройти в феврале

Ведомости

Представители Украины и команда нового президента США Дональда Трампа могут провести переговоры в рамках «украинской недели» в Вашингтоне в начале февраля. Об этом рассказал в эфире телемарафона глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

«Я думаю, что там действительно будут происходить основные процессы, основные переговоры с новой командой Трампа, поэтому ждем. Через несколько недель будем иметь все необходимые новости», – сказал Арахамия.

Ранее в январе Трамп рассказал, что планирует встретиться с главой РФ Владимиром Путиным после согласования условий переговоров, которые, по его словам, уже ведутся. Он также сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский настроен на сделку по урегулированию конфликта. До победы на выборах Трамп в качестве кандидата на пост президента США заявлял, что сможет закончить конфликт на Украине в течение 24 часов после инаугурации, которая состоялась в Вашингтоне 20 января.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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