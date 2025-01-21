Арахамия: переговоры Киева с командой Трампа могут пройти в феврале
Представители Украины и команда нового президента США Дональда Трампа могут провести переговоры в рамках «украинской недели» в Вашингтоне в начале февраля. Об этом рассказал в эфире телемарафона глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.
«Я думаю, что там действительно будут происходить основные процессы, основные переговоры с новой командой Трампа, поэтому ждем. Через несколько недель будем иметь все необходимые новости», – сказал Арахамия.
Ранее в январе Трамп рассказал, что планирует встретиться с главой РФ Владимиром Путиным после согласования условий переговоров, которые, по его словам, уже ведутся. Он также сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский настроен на сделку по урегулированию конфликта. До победы на выборах Трамп в качестве кандидата на пост президента США заявлял, что сможет закончить конфликт на Украине в течение 24 часов после инаугурации, которая состоялась в Вашингтоне 20 января.