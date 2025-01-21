Арахамия: переговоры Киева с командой Трампа могут пройти в феврале

Ранее в январе Трамп рассказал, что планирует встретиться с главой РФ Владимиром Путиным после согласования условий переговоров, которые, по его словам, уже ведутся. Он также сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский настроен на сделку по урегулированию конфликта. До победы на выборах Трамп в качестве кандидата на пост президента США заявлял, что сможет закончить конфликт на Украине в течение 24 часов после инаугурации, которая состоялась в Вашингтоне 20 января.