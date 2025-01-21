Зеленский выразил неуверенность в присутствии Европы за столом переговоров с РФ
Под вопросом находится присутствие Европы на переговорах по конфликту России и Украины. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на форуме в Давосе, передает ТАСС.
По его словам, неизвестно, будет ли президент США Дональд Трамп учитывать мнение Европы в конфликте.
При этом президент Украины заявил, что Китай якобы имеет большое влияние на Россию. Зеленский задался вопросом, будет ли Трамп вести переговоры с Россией и Китаем.
Страны Европы вынуждены будут тратить на безопасность «сколько будет нужно, а не столько, сколько они привыкли», пояснил он.
21 января Трамп заявил, что планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным после согласования условий переговоров, которые, по его словам, уже ведутся. Он также сообщил, что Зеленский настроен на сделку по урегулированию конфликта.