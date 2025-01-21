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Зеленский выразил неуверенность в присутствии Европы за столом переговоров с РФ

Ведомости

Под вопросом находится присутствие Европы на переговорах по конфликту России и Украины. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на форуме в Давосе, передает ТАСС.

По его словам, неизвестно, будет ли президент США Дональд Трамп учитывать мнение Европы в конфликте.

При этом президент Украины заявил, что Китай якобы имеет большое влияние на Россию. Зеленский задался вопросом, будет ли Трамп вести переговоры с Россией и Китаем.

Страны Европы вынуждены будут тратить на безопасность «сколько будет нужно, а не столько, сколько они привыкли», пояснил он.

21 января Трамп заявил, что планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным после согласования условий переговоров, которые, по его словам, уже ведутся. Он также сообщил, что Зеленский настроен на сделку по урегулированию конфликта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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