Трюдо: у Канады есть все ресурсы для обеспечения «золотого века» США

Трамп в конце ноября 2024 г. заявил, что Соединенные Штаты введут пошлину в 25% на товары из Мексики и Канады и в 10% – на китайские товары. Он пообещал подписать необходимые документы 20 января сразу после инаугурации. По его словам, пошлины будут действовать до тех пор, пока в США не перестанут ввозить наркотики и не прекратится поток нелегальных мигрантов. В конце декабря Трамп пояснил, что в случае если Канада станет 51-м штатом США, налоги для ее жителей снизятся более чем на 60%.