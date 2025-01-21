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Трюдо: у Канады есть все ресурсы для обеспечения «золотого века» США

Ведомости

Для достижения «золотого века» США президенту Дональду Трампу понадобятся ресурсы Канады, заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо.

Трюдо уточнил, что для «золотого века» Соединенным Штатам потребуется больше стали, алюминия и доступ к недорогим источникам энергии.

«У Канады есть все эти ресурсы», – сказал Трюдо (цитата по «РИА Новости»).

Ранее Трюдо, поздравляя Трампа с официальным вступлением в должность президента 20 января, заявил, что у Канады и США «самое успешное в мире экономическое партнерство». «У нас есть шанс снова работать вместе – чтобы создать больше рабочих мест и процветания для обеих наших стран», – заявлял он.

16 января стало известно, что Канада составила список товаров американского производства на сумму 150 млрд канадских долларов ($105 млрд ), которые будут обложены пошлинами, если Трамп примет решение о введении тарифов на канадские товары. Об этом писал Bloomberg.

Трамп в конце ноября 2024 г. заявил, что Соединенные Штаты введут пошлину в 25% на товары из Мексики и Канады и в 10% – на китайские товары. Он пообещал подписать необходимые документы 20 января сразу после инаугурации. По его словам, пошлины будут действовать до тех пор, пока в США не перестанут ввозить наркотики и не прекратится поток нелегальных мигрантов. В конце декабря Трамп пояснил, что в случае если Канада станет 51-м штатом США, налоги для ее жителей снизятся более чем на 60%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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