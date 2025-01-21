Трюдо: у Канады есть все ресурсы для обеспечения «золотого века» США
Для достижения «золотого века» США президенту Дональду Трампу понадобятся ресурсы Канады, заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо.
Трюдо уточнил, что для «золотого века» Соединенным Штатам потребуется больше стали, алюминия и доступ к недорогим источникам энергии.
Ранее Трюдо, поздравляя Трампа с официальным вступлением в должность президента 20 января, заявил, что у Канады и США «самое успешное в мире экономическое партнерство». «У нас есть шанс снова работать вместе – чтобы создать больше рабочих мест и процветания для обеих наших стран», – заявлял он.
16 января стало известно, что Канада составила список товаров американского производства на сумму 150 млрд канадских долларов ($105 млрд ), которые будут обложены пошлинами, если Трамп примет решение о введении тарифов на канадские товары. Об этом писал Bloomberg.
Трамп в конце ноября 2024 г. заявил, что Соединенные Штаты введут пошлину в 25% на товары из Мексики и Канады и в 10% – на китайские товары. Он пообещал подписать необходимые документы 20 января сразу после инаугурации. По его словам, пошлины будут действовать до тех пор, пока в США не перестанут ввозить наркотики и не прекратится поток нелегальных мигрантов. В конце декабря Трамп пояснил, что в случае если Канада станет 51-м штатом США, налоги для ее жителей снизятся более чем на 60%.