Марко Рубио вступил в должность госсекретаря США

Рубио, республиканец из Флориды, с 2011 г. является сенатором этого штата. Он получил поддержку демократов, которые считают его квалифицированным кандидатом. В 2016 г. он был соперником Трампа, называя его мошенником. После неудачной президентской кампании в 2016 г. он укрепил свои позиции во внешней политике и в сенатском комитете по разведке, налаживая связи внутри партии и за ее пределами.