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Марко Рубио вступил в должность госсекретаря США

Ведомости

Марко Рубио вступил в должность госсекретаря США, передает Associated Press. Вице-президент США Джей Ди Вэнс привел его к присяге.

Первые встречи в качестве главы госдепартамента США у Рубио пройдут с министрами иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром, Австралии Пенни Вонг и Японии Такэси Иваей.

Ранее сенат проголосовал за утверждение Рубио на посту госсекретаря при президенте США Дональде Трампе. Это первый высокопоставленный чиновник новой администрации, которого утвердила верхняя палата конгресса США. 

Отвечая на вопросы журналистов, Рубио поддержал НАТО и закон о том, что США не могут выйти из альянса без одобрения сената или акта конгресса. Он также заявил о необходимости жесткой позиции в отношении Китая, назвав Коммунистическую партию опасным противником.

Отвечая на вопросы об Украине, Рубио сказал, что «нереально полагать», что Украина сможет отбросить российские войска туда, где они находились до февраля 2022 г., и что официальная позиция США должна заключаться в том, что конфликт должен закончиться. 

Рубио, республиканец из Флориды, с 2011 г. является сенатором этого штата. Он получил поддержку демократов, которые считают его квалифицированным кандидатом. В 2016 г. он был соперником Трампа, называя его мошенником. После неудачной президентской кампании в 2016 г. он укрепил свои позиции во внешней политике и в сенатском комитете по разведке, налаживая связи внутри партии и за ее пределами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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