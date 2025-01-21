Марко Рубио вступил в должность госсекретаря США
Марко Рубио вступил в должность госсекретаря США, передает Associated Press. Вице-президент США Джей Ди Вэнс привел его к присяге.
Первые встречи в качестве главы госдепартамента США у Рубио пройдут с министрами иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром, Австралии Пенни Вонг и Японии Такэси Иваей.
Ранее сенат проголосовал за утверждение Рубио на посту госсекретаря при президенте США Дональде Трампе. Это первый высокопоставленный чиновник новой администрации, которого утвердила верхняя палата конгресса США.
Отвечая на вопросы журналистов, Рубио поддержал НАТО и закон о том, что США не могут выйти из альянса без одобрения сената или акта конгресса. Он также заявил о необходимости жесткой позиции в отношении Китая, назвав Коммунистическую партию опасным противником.
Отвечая на вопросы об Украине, Рубио сказал, что «нереально полагать», что Украина сможет отбросить российские войска туда, где они находились до февраля 2022 г., и что официальная позиция США должна заключаться в том, что конфликт должен закончиться.
Рубио, республиканец из Флориды, с 2011 г. является сенатором этого штата. Он получил поддержку демократов, которые считают его квалифицированным кандидатом. В 2016 г. он был соперником Трампа, называя его мошенником. После неудачной президентской кампании в 2016 г. он укрепил свои позиции во внешней политике и в сенатском комитете по разведке, налаживая связи внутри партии и за ее пределами.