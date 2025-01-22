Захарова: Трамп «отправил в корзину» продвигаемые США ценности
Ценностный подход, который в течение 10-20 лет закреплялся в качестве главенствующего не только внутри Соединенных Штатов, но и за рубежом, поменялся «в одну секунду» с приходом к власти президента США Дональда Трампа. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
«В одну секунду вчера, росчерком не пера, а фломастера, все это улетело в корзину и было объявлено вне закона. Вне закона, вы только послушайте. В одну секунду были обнулены все должности внутри Соединенных Штатов Америки, которые были столпами этого конструкта и которые занимались продвижением этой философии как внутри Соединенных Штатов Америки, так и за рубежом», – сказала Захарова.
По словам представителя МИДа, Трамп превратил эти ценности в «антиценности». При этом Захарова отметила, что не испытывает «никакой жалости к тем режимам, которые слепо шли в этой повестке», потому что они осознавали, что предают сами себя.
«Но мне очень жалко людей, многие из которых, не имея твердой почвы под ногами в виде семей, которые могли бы объяснять им, в виде системы образования или воспитания, которая могла бы гарантировать им правильный, реалистичный, истинный взгляд на вещи, потерялись в этом аду этих самых ценностных нарративов Соединенных Штатов Америки и поддались этой чудовищной антинаучной пропаганде», – отметила Захарова.
Президент США 21 января подписал указ о признании в Америке двух неизменных полов – мужского и женского. Согласно документу, основная цель указа – уберечь женщин от мужского вмешательства в однополые пространства и мероприятия. В документе говорится, что в последние годы мужчины чаще используют гендерную теорию для того, чтобы получить доступ, например, к женским душевым или приютам для женщин, переживших домашние насилие. Трамп уверен, что подобная тенденция оказывает разрушительное воздействие не только на женщин, но и на всю американскую систему.