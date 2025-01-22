Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Захарова: Трамп «отправил в корзину» продвигаемые США ценности

Ведомости

Ценностный подход, который в течение 10-20 лет закреплялся в качестве главенствующего не только внутри Соединенных Штатов, но и за рубежом, поменялся «в одну секунду» с приходом к власти президента США Дональда Трампа. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«В одну секунду вчера, росчерком не пера, а фломастера, все это улетело в корзину и было объявлено вне закона. Вне закона, вы только послушайте. В одну секунду были обнулены все должности внутри Соединенных Штатов Америки, которые были столпами этого конструкта и которые занимались продвижением этой философии как внутри Соединенных Штатов Америки, так и за рубежом», – сказала Захарова.

По словам представителя МИДа, Трамп превратил эти ценности в «антиценности». При этом Захарова отметила, что не испытывает «никакой жалости к тем режимам, которые слепо шли в этой повестке», потому что они осознавали, что предают сами себя.

«Но мне очень жалко людей, многие из которых, не имея твердой почвы под ногами в виде семей, которые могли бы объяснять им, в виде системы образования или воспитания, которая могла бы гарантировать им правильный, реалистичный, истинный взгляд на вещи, потерялись в этом аду этих самых ценностных нарративов Соединенных Штатов Америки и поддались этой чудовищной антинаучной пропаганде», – отметила Захарова.

Президент США 21 января подписал указ о признании в Америке двух неизменных полов – мужского и женского. Согласно документу, основная цель указа – уберечь женщин от мужского вмешательства в однополые пространства и мероприятия. В документе говорится, что в последние годы мужчины чаще используют гендерную теорию для того, чтобы получить доступ, например, к женским душевым или приютам для женщин, переживших домашние насилие. Трамп уверен, что подобная тенденция оказывает разрушительное воздействие не только на женщин, но и на всю американскую систему.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных