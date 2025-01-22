Захарова: Трамп «отправил в корзину» продвигаемые США ценности

Президент США 21 января подписал указ о признании в Америке двух неизменных полов – мужского и женского. Согласно документу, основная цель указа – уберечь женщин от мужского вмешательства в однополые пространства и мероприятия. В документе говорится, что в последние годы мужчины чаще используют гендерную теорию для того, чтобы получить доступ, например, к женским душевым или приютам для женщин, переживших домашние насилие. Трамп уверен, что подобная тенденция оказывает разрушительное воздействие не только на женщин, но и на всю американскую систему.