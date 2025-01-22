ГД отклонила законопроект о досрочном лишении полномочий при выходе из фракции
Государственная дума отклонила законопроект о досрочном лишении полномочий депутатов в случае их выхода из фракции по причине несоблюдения обязанностей, предусмотренных фракцией. Соответствующее решение опубликовано в думской электронной базе.
Законопроект № 630843-8 был внесен в мае 2024 г. депутатом от КПРФ Марией Прусаковой. Было выдвинуто предложение внести изменения в федеральный закон о статусе сенатора и статусе депутата.
Авторы законопроекта объясняли необходимость изменений тем фактом, что нет механизмов воздействия на депутата в случае его отказа действовать в соответствии с программой партии. Такое обстоятельство, как указано в пояснительной записке, снижает качество законодательного процесса и политической системы.
22 января комитет Госдумы по охране здоровья не поддержал законопроект, запрещающий курение на остановках и у подъездов.
Согласно документу, в пояснительной записке к проекту нет сведений о том, что действующие запреты на курение табака или потребление никотиносодержащей продукции на отдельных территориях недостаточно эффективны.