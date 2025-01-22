ГД отклонила законопроект о досрочном лишении полномочий при выходе из фракции

Авторы законопроекта объясняли необходимость изменений тем фактом, что нет механизмов воздействия на депутата в случае его отказа действовать в соответствии с программой партии. Такое обстоятельство, как указано в пояснительной записке, снижает качество законодательного процесса и политической системы.