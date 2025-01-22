ООН обсуждает с мировым сообществом пересмотр санкций против Сирии
Организация Объединенных Наций (ООН) работает с международным сообществом над вопросом пересмотра санкций против Сирии, сообщил спецпосланник генсека организации по Сирии Гейр Педерсен.
«Мы работаем с международным сообществом, чтобы оказать поддержку новой сирийской администрации. <...> Санкции были наложены на предыдущий режим, и страны, которые их ввели, должны их пересмотреть», – сказал он (цитата по ТАСС).
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас в середине января сообщила, что страны Евросоюза обсудят отмену санкций против Сирии 27 января. Каллас позже уточнила, что речь будет идти не об отмене санкций, а только об их смягчении.
СМИ писали, что на отмене санкций настаивают Германия, Италия и Франция, но окончательное решение может быть принято только всем блоком.
Вашингтон уже ввел исключение из санкционного списка для операций с правительственными учреждениями в Сирии сроком на шесть месяцев после окончания правления Башара Асада с целью облегчить поток гумпомощи, писал агентство Reuters. До этого, 6 января, США объявили о временном выводе из-под санкций определенных финансовых операций с правительственными учреждениями Сирии, транзакций, связанных с энергоресурсами, а также переводов через Центральный банк страны.
8 декабря 2024 г. вооруженная сирийская оппозиция объявила о захвате столицы Сирии Дамаска и падении прежнего правительства. Бывший президент арабской республики Башар Асад бежал из страны, он получил политическое убежище в России. Исполняющим обязанности премьер-министра Сирии стал Мухаммед аль-Башир.