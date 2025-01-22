ООН обсуждает с мировым сообществом пересмотр санкций против Сирии

Вашингтон уже ввел исключение из санкционного списка для операций с правительственными учреждениями в Сирии сроком на шесть месяцев после окончания правления Башара Асада с целью облегчить поток гумпомощи, писал агентство Reuters. До этого, 6 января, США объявили о временном выводе из-под санкций определенных финансовых операций с правительственными учреждениями Сирии, транзакций, связанных с энергоресурсами, а также переводов через Центральный банк страны.