Трамп призывает Россию заключить скорейшее соглашение по Украине

«Если мы не достигнем “сделки” в ближайшее время, у меня не останется другого выбора, кроме как ввести высокие налоги, тарифы и санкции на все, что Россия продает в Соединенные Штаты и другие страны, которые участвуют в этом процессе», – заявил Трамп.