Трамп призывает Россию заключить скорейшее соглашение по Украине
Президент США Дональд Трамп призвал Россию заключить скорейшее соглашение по Украине, иначе «дальше будет только хуже». Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.
«Если мы не достигнем “сделки” в ближайшее время, у меня не останется другого выбора, кроме как ввести высокие налоги, тарифы и санкции на все, что Россия продает в Соединенные Штаты и другие страны, которые участвуют в этом процессе», – заявил Трамп.
При этом он сказал, что любит русский народ и всегда имел «очень хорошие» отношения с президентом России Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что с помощью России мир выиграл Вторую мировую войну.
22 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что контакт президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа пока не согласован, но Россия готовится к нему. Позднее стало известно, что Трамп поручил спецпосланнику по Украине Киту Келлогу за 100 дней завершить конфликт в республике. Об этом написала The Wall Street Journal.
21 января Трамп заявил, что открыт для встречи с Путиным в любое подходящее время, не исключив введения новых санкций против России, если Путин не согласится на переговоры по урегулированию конфликта на Украине.