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В Грузии возле здания парламента вновь началась акция протеста

Ведомости

В Грузии перед зданием парламента началась очередная акция протеста, сообщает грузинское издание Ambebi.GE.

По сообщению издания, участниками митинга была перекрыта дорога на проспекте Руставели. На акцию протеста собралось более 1000 человек. Требования протестующих остаются неизменными – назначение новых выборов президента и освобождение лиц, задержанных во время протестов.

В 2024 г. выборы президента в Грузии впервые прошли не прямым голосованием, а в коллегии выборщиков, среди которых не было представителей оппозиции. Оппозиционные партии не признают результаты октябрьских парламентских выборов, на которых победила «Грузинская мечта».

Протесты в Грузии продолжаются с 28 ноября 2024 г. Масштабные протесты вспыхнули после того, как премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о приостановке переговоров о вступлении в Евросоюз до 2028 г. Это решение стало ответом на резолюцию Европарламента, не признавшего результаты парламентских выборов в республике.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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