В Грузии возле здания парламента вновь началась акция протеста

Протесты в Грузии продолжаются с 28 ноября 2024 г. Масштабные протесты вспыхнули после того, как премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о приостановке переговоров о вступлении в Евросоюз до 2028 г. Это решение стало ответом на резолюцию Европарламента, не признавшего результаты парламентских выборов в республике.