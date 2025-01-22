В Грузии возле здания парламента вновь началась акция протеста
В Грузии перед зданием парламента началась очередная акция протеста, сообщает грузинское издание Ambebi.GE.
По сообщению издания, участниками митинга была перекрыта дорога на проспекте Руставели. На акцию протеста собралось более 1000 человек. Требования протестующих остаются неизменными – назначение новых выборов президента и освобождение лиц, задержанных во время протестов.
В 2024 г. выборы президента в Грузии впервые прошли не прямым голосованием, а в коллегии выборщиков, среди которых не было представителей оппозиции. Оппозиционные партии не признают результаты октябрьских парламентских выборов, на которых победила «Грузинская мечта».
Протесты в Грузии продолжаются с 28 ноября 2024 г. Масштабные протесты вспыхнули после того, как премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о приостановке переговоров о вступлении в Евросоюз до 2028 г. Это решение стало ответом на резолюцию Европарламента, не признавшего результаты парламентских выборов в республике.