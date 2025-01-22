«Новые люди» внесут в Госдуму законопроект о едином цифровом документе
Фракция «Новые люди» собирается внести в Государственную думу законопроект о едином цифровом документе, сообщил руководитель фракции Алексей Нечаев в своем Telegram-канале.
Законопроект будет предполагать объединение всех документов, который гражданин оформлял за жизнь, включая паспорт, СНИЛС, трудовую книжку, права на управление всеми видами транспорта и другие, в один цифровой документ.
Нечаев также сообщил, что фракция продолжает работу над продвижением инициатив о введении «Мигрант ID» и об отмене штрафов за забытые водительские права.
Руководитель «Новых людей» напомнил, что 22 января ими уже был внесен в Госдуму проект о цифровых студенческих билетах. Фракция проводила встречи со студентами, где обсуждался этот законопроект. Было принято решение, что с цифровым документом учащимся будет удобнее.
22 января депутат Госдумы Георгий Арапов, член партии «Новые люди» предложил разрешить заключенным с хорошим поведением взаимодействовать с домашними животными в качестве дополнительной меры по социализации. Депутат считает, что общение с животными будет положительно влиять на психическое состояние заключенных и будет являться мотивацией к хорошему поведению.