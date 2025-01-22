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«Новые люди» внесут в Госдуму законопроект о едином цифровом документе

Ведомости

Фракция «Новые люди» собирается внести в Государственную думу законопроект о едином цифровом документе, сообщил руководитель фракции Алексей Нечаев в своем Telegram-канале.

Законопроект будет предполагать объединение всех документов, который гражданин оформлял за жизнь, включая паспорт, СНИЛС, трудовую книжку, права на управление всеми видами транспорта и другие, в один цифровой документ.

Нечаев также сообщил, что фракция продолжает работу над продвижением инициатив о введении «Мигрант ID» и об отмене штрафов за забытые водительские права.

Руководитель «Новых людей» напомнил, что 22 января ими уже был внесен в Госдуму проект о цифровых студенческих билетах. Фракция проводила встречи со студентами, где обсуждался этот законопроект. Было принято решение, что с цифровым документом учащимся будет удобнее.

22 января депутат Госдумы Георгий Арапов, член партии «Новые люди» предложил разрешить заключенным с хорошим поведением взаимодействовать с домашними животными в качестве дополнительной меры по социализации. Депутат считает, что общение с животными будет положительно влиять на психическое состояние заключенных и будет являться мотивацией к хорошему поведению.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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