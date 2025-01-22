«Новые люди» внесут в Госдуму законопроект о едином цифровом документе

Руководитель «Новых людей» напомнил, что 22 января ими уже был внесен в Госдуму проект о цифровых студенческих билетах. Фракция проводила встречи со студентами, где обсуждался этот законопроект. Было принято решение, что с цифровым документом учащимся будет удобнее.