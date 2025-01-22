Блогер Лекс Фридман пообещал взять интервью у Путина
Американский блогер Лекс Фридман в эфире шоу на YouTube-канале телеведущего Джо Рогана заявил, что приедет в Россию и возьмет интервью у президента РФ Владимира Путина.
Фридман считает, что во время интервью с ним президент Украины Владимир Зеленский резко высказывался в адрес российского лидера, не воспользовавшись шансом продемонстрировать готовность к диалогу.
«Вам нужно воспринимать его [Владимира Путина] как серьезного человека, который любит свою страну и свой народ», – прокомментировал Фридман интервью с Зеленским на своем YouTube-канале.
Фридман проводил интервью с такими известными личностями, как Илон Маск, Марк Цукерберг и Оливер Стоун.
В начале января Зеленский дал интервью американскому блогеру Лексу Фридману, в котором принципиально отказался говорить на русском языке и грубо высказался в отношении России, ее руководства и народа. Фридман посчитал, что высказывания Зеленского могут навредить Киеву в дальнейших переговорах