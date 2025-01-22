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Блогер Лекс Фридман пообещал взять интервью у Путина

Ведомости

Американский блогер Лекс Фридман в эфире шоу на YouTube-канале телеведущего Джо Рогана заявил, что приедет в Россию и возьмет интервью у президента РФ Владимира Путина.

Фридман считает, что во время интервью с ним президент Украины Владимир Зеленский резко высказывался в адрес российского лидера, не воспользовавшись шансом продемонстрировать готовность к диалогу.

«Вам нужно воспринимать его [Владимира Путина] как серьезного человека, который любит свою страну и свой народ», – прокомментировал Фридман интервью с Зеленским на своем YouTube-канале.

Фридман проводил интервью с такими известными личностями, как Илон Маск, Марк Цукерберг и Оливер Стоун.

В начале января Зеленский дал интервью американскому блогеру Лексу Фридману, в котором принципиально отказался говорить на русском языке и грубо высказался в отношении России, ее руководства и народа. Фридман посчитал, что высказывания Зеленского могут навредить Киеву в дальнейших переговорах

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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