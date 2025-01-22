Блогер Лекс Фридман пообещал взять интервью у Путина

В начале января Зеленский дал интервью американскому блогеру Лексу Фридману, в котором принципиально отказался говорить на русском языке и грубо высказался в отношении России, ее руководства и народа. Фридман посчитал, что высказывания Зеленского могут навредить Киеву в дальнейших переговорах