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Каллас заявила об отсутствии необходимости в собственной армии Евросоюза

Ведомости

Евросоюз (ЕС) не нуждается в собственной армии, так как дублирование НАТО неэффективно. Об этом сообщила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас, передает ТАСС со ссылкой на агентство Anadolu.

Каллас отметила, что в ЕС находится 27 армий государств со своим бюджетом и планированием. При этом глава дипслужбы подчеркнула, что для взаимодействия необходимо, чтобы все страны работали и сотрудничали в оборонном направлении.

По ее словам, на повестке в ЕС «много вопросов». Кроме безопасности нужно обсуждать сотрудничество и в других сферах. Например, в энергетике, заявила Каллас.

13 января ЕС официально принял решение пригласить Швейцарию в программу «военного Шенгена», цель которой – обеспечить оперативную транспортировку войск по всей Европе без задержек на границах.

В январе 2024 г. Польша, Германия и Нидерланды подписали декларацию о создании коридора для перемещения военной техники и персонала.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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