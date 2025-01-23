Каллас заявила об отсутствии необходимости в собственной армии Евросоюза
Евросоюз (ЕС) не нуждается в собственной армии, так как дублирование НАТО неэффективно. Об этом сообщила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас, передает ТАСС со ссылкой на агентство Anadolu.
Каллас отметила, что в ЕС находится 27 армий государств со своим бюджетом и планированием. При этом глава дипслужбы подчеркнула, что для взаимодействия необходимо, чтобы все страны работали и сотрудничали в оборонном направлении.
По ее словам, на повестке в ЕС «много вопросов». Кроме безопасности нужно обсуждать сотрудничество и в других сферах. Например, в энергетике, заявила Каллас.
13 января ЕС официально принял решение пригласить Швейцарию в программу «военного Шенгена», цель которой – обеспечить оперативную транспортировку войск по всей Европе без задержек на границах.
В январе 2024 г. Польша, Германия и Нидерланды подписали декларацию о создании коридора для перемещения военной техники и персонала.