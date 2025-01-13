Совет ЕС решил пригласить Швейцарию в «военный Шенген»

Евросоюз (ЕС) официально принял решение пригласить Швейцарию в программу «военного Шенгена», цель которой – обеспечить оперативную транспортировку войск по всей Европе без задержек на границах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на решение Совета ЕС.