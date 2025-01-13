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Совет ЕС решил пригласить Швейцарию в «военный Шенген»

Ведомости

Евросоюз (ЕС) официально принял решение пригласить Швейцарию в программу «военного Шенгена», цель которой – обеспечить оперативную транспортировку войск по всей Европе без задержек на границах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на решение Совета ЕС.

Как уточняется, заявку на вступление в этот проект Швейцария подала в сентябре 2024 г.

«Участие Швейцарии в проекте "военной мобильности" в рамках программы постоянного структурированного оборонного партнерства (PESCO) отвечает условиям программы и принесет существенную добавочную стоимость», – сообщается в документе Совета ЕС.

В январе 2024 г. Польша, Германия и Нидерланды подписали декларацию о создании коридора для перемещения военной техники и персонала. Соглашение станет первым шагом к «военному Шенгену», заявляла тогда министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

«Военный шенген» направлен на максимальное упрощение и стандартизацию процедур по переброске войск НАТО по территории Европы. Его реализация началась в 2018 г. по инициативе ЕС и НАТО.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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