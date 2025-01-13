Совет ЕС решил пригласить Швейцарию в «военный Шенген»
Евросоюз (ЕС) официально принял решение пригласить Швейцарию в программу «военного Шенгена», цель которой – обеспечить оперативную транспортировку войск по всей Европе без задержек на границах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на решение Совета ЕС.
Как уточняется, заявку на вступление в этот проект Швейцария подала в сентябре 2024 г.
«Участие Швейцарии в проекте "военной мобильности" в рамках программы постоянного структурированного оборонного партнерства (PESCO) отвечает условиям программы и принесет существенную добавочную стоимость», – сообщается в документе Совета ЕС.
В январе 2024 г. Польша, Германия и Нидерланды подписали декларацию о создании коридора для перемещения военной техники и персонала. Соглашение станет первым шагом к «военному Шенгену», заявляла тогда министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.
«Военный шенген» направлен на максимальное упрощение и стандартизацию процедур по переброске войск НАТО по территории Европы. Его реализация началась в 2018 г. по инициативе ЕС и НАТО.