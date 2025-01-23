«Хамас»: жители севера Газы смогут вернуться в свои дома 25 января

19 января вступило в силу соглашение о прекращении огня в Газе и освобождении заложников между «Хамасом» и Израилем. В тот же день Израилю были переданы заложницы Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорон Штайнбрехер, которых боевики похитили в октябре 2023 г. В обмен Израиль освободил первую группу из 90 палестинских заключенных. Всего в рамках первого этапа сделки планируется освободить почти 2000 палестинских заключенных и 33 израильских пленных.