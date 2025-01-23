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«Хамас»: жители севера Газы смогут вернуться в свои дома 25 января

Ведомости

Палестинцы, проживавшие на севере сектора Газа, смогут вернуться в свои дома без досмотра со стороны израильских военных 25 января. Об этом сообщается в Telegram-канале радикальной палестинской группировки «Хамас».

«На седьмой день действия сделки о прекращении огня, после завершения обмена пленными вынужденно перемещенные лица, которые находятся в районе оси Ар-Рашид, смогут вернуться в свои дома на севере пешком без обысков и без оружия», – говорится в сообщении.

Вернуться на север анклава также можно на транспортных средствах, но для этого необходимо будет пройти проверку перед выездом из южных районов Газы.

19 января вступило в силу соглашение о прекращении огня в Газе и освобождении заложников между «Хамасом» и Израилем. В тот же день Израилю были переданы заложницы Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорон Штайнбрехер, которых боевики похитили в октябре 2023 г. В обмен Израиль освободил первую группу из 90 палестинских заключенных. Всего в рамках первого этапа сделки планируется освободить почти 2000 палестинских заключенных и 33 израильских пленных.

Боевые действия в секторе Газа начались после обострения конфликта 7 октября 2023 г. В этот день «Хамас» напал на южные районы Израиля, в результате чего были убиты свыше 1200 человек и более 200 взяты в плен. В ответ израильские силы начали операцию «Железные мечи». По утверждениям минздрава анклава, количество погибших за время военных действий превысило 46 800 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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