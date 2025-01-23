«Хамас»: жители севера Газы смогут вернуться в свои дома 25 января
Палестинцы, проживавшие на севере сектора Газа, смогут вернуться в свои дома без досмотра со стороны израильских военных 25 января. Об этом сообщается в Telegram-канале радикальной палестинской группировки «Хамас».
«На седьмой день действия сделки о прекращении огня, после завершения обмена пленными вынужденно перемещенные лица, которые находятся в районе оси Ар-Рашид, смогут вернуться в свои дома на севере пешком без обысков и без оружия», – говорится в сообщении.
Вернуться на север анклава также можно на транспортных средствах, но для этого необходимо будет пройти проверку перед выездом из южных районов Газы.
19 января вступило в силу соглашение о прекращении огня в Газе и освобождении заложников между «Хамасом» и Израилем. В тот же день Израилю были переданы заложницы Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорон Штайнбрехер, которых боевики похитили в октябре 2023 г. В обмен Израиль освободил первую группу из 90 палестинских заключенных. Всего в рамках первого этапа сделки планируется освободить почти 2000 палестинских заключенных и 33 израильских пленных.
Боевые действия в секторе Газа начались после обострения конфликта 7 октября 2023 г. В этот день «Хамас» напал на южные районы Израиля, в результате чего были убиты свыше 1200 человек и более 200 взяты в плен. В ответ израильские силы начали операцию «Железные мечи». По утверждениям минздрава анклава, количество погибших за время военных действий превысило 46 800 человек.