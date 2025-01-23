Законопроект о запрете вейпов направят в правительство на следующей неделе
Комитеты Государственной думы по молодежной политике и охране здоровья на следующей неделе направят в правительство законопроект о запрете вейпов. Об этом сообщил председатель комитета по молодежной политике Артем Метелев, передает ТАСС.
По его словам, инициатива поддержана спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Сейчас идет совместная работа комитетов по разработке текста законопроекта, отметил Метелев.
20 января Володин предложил депутатам подготовить и до конца весенней сессии рассмотреть межфракционный законопроект о запрете вейпов и жидкостей к ним.
Володин в январе пояснил, что принятого в 2023 г. закона оказалось недостаточно для того, «чтобы защитить детей», поэтому и был разработан проект о полном запрете.