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Законопроект о запрете вейпов направят в правительство на следующей неделе

Ведомости

Комитеты Государственной думы по молодежной политике и охране здоровья на следующей неделе направят в правительство законопроект о запрете вейпов. Об этом сообщил председатель комитета по молодежной политике Артем Метелев, передает ТАСС.

По его словам, инициатива поддержана спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Сейчас идет совместная работа комитетов по разработке текста законопроекта, отметил Метелев.

20 января Володин предложил депутатам подготовить и до конца весенней сессии рассмотреть межфракционный законопроект о запрете вейпов и жидкостей к ним.

Володин в январе пояснил, что принятого в 2023 г. закона оказалось недостаточно для того, «чтобы защитить детей», поэтому и был разработан проект о полном запрете. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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