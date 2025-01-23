Песков объяснил решение Путина поздравить Трампа со вступлением в должность
Президент РФ Владимир Путин поздравил президента США Дональда Трампа со вступлением в должность, поскольку счел это целесообразным, заявил на брифинге пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Президент посчитал это целесообразным», – сказал представитель Кремля.
В октябре 2024 г. Песков говорил, что российская сторона вряд ли станет поздравлять победителя на ноябрьских выборах президента США, поскольку это государство является «крайне недружественным». На брифинге 23 января пресс-секретарь подтвердил, что после победы Трампа со стороны Путина «не было никаких поздравлений».
20 января в Вашингтоне состоялась инаугурация избранного президента США. Путин во время оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности, которое он провел в режиме видеосвязи, поздравил своего американского коллегу со вступлением в должность главы государства. Президент РФ отметил, что видит заявления Трампа и членов его команды о желании возобновить прямые контакты с Россией, также не допустить третьей мировой войны и приветствует такой настрой.