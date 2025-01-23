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Песков объяснил решение Путина поздравить Трампа со вступлением в должность

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин поздравил президента США Дональда Трампа со вступлением в должность, поскольку счел это целесообразным, заявил на брифинге пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Президент посчитал это целесообразным», – сказал представитель Кремля.

В октябре 2024 г. Песков говорил, что российская сторона вряд ли станет поздравлять победителя на ноябрьских выборах президента США, поскольку это государство является «крайне недружественным». На брифинге 23 января пресс-секретарь подтвердил, что после победы Трампа со стороны Путина «не было никаких поздравлений».

20 января в Вашингтоне состоялась инаугурация избранного президента США. Путин во время оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности, которое он провел в режиме видеосвязи, поздравил своего американского коллегу со вступлением в должность главы государства. Президент РФ отметил, что видит заявления Трампа и членов его команды о желании возобновить прямые контакты с Россией, также не допустить третьей мировой войны и приветствует такой настрой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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