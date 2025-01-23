Песков объяснил решение Путина поздравить Трампа со вступлением в должность

20 января в Вашингтоне состоялась инаугурация избранного президента США. Путин во время оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности, которое он провел в режиме видеосвязи, поздравил своего американского коллегу со вступлением в должность главы государства. Президент РФ отметил, что видит заявления Трампа и членов его команды о желании возобновить прямые контакты с Россией, также не допустить третьей мировой войны и приветствует такой настрой.