Песков: Россия вряд ли поздравит победителя на выборах президента США
Российская сторона вряд ли станет поздравлять победителя на ноябрьских выборах президента США. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил Life.
«Вряд ли. Они же крайне недружественное государство», – ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.
10 октября Песков отметил, что оскорбительные заявления в адрес президента России Владимира Путина и частые упоминания страны со стороны властей США стали неотъемлемой частью американской избирательной кампании. Днем ранее кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис в интервью SiriusXM прокомментировала новую книгу американского журналиста Боба Вудварда под названием «Война», в которой утверждается, что экс-президент США Дональд Трамп во время пандемии якобы тайно отправил Путину партию аппаратов для тестирования на COVID-19. Харрис раскритиковала Трампа и назвала президента РФ «диктатором-убийцей».
Выборы президента США пройдут 5 ноября. После того, как действующий президент Джо Байден выбыл из предвыборной гонки, кандидатом от демократов стала вице-президент Харрис. Ее главным соперником на выборах является кандидат от Республиканской партии Трамп. 10 сентября прошли первые дебаты Трампа и Харрис, они длились около 1 часа 45 минут.
5 октября российское дипломатическое представительство в Вашингтоне сообщило, что Анатолий Антонов завершил свою работу в качестве посла России в США и возвращается на Родину. Путин подписал указ об освобождении Антонова от должности 10 октября. В этот же день замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что РФ назначит нового посла в США, сверяясь с собственным политическим календарем, а не ориентируясь на американский.