Песков: Россия вряд ли поздравит победителя на выборах президента США

5 октября российское дипломатическое представительство в Вашингтоне сообщило, что Анатолий Антонов завершил свою работу в качестве посла России в США и возвращается на Родину. Путин подписал указ об освобождении Антонова от должности 10 октября. В этот же день замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что РФ назначит нового посла в США, сверяясь с собственным политическим календарем, а не ориентируясь на американский.