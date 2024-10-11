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Песков: Россия вряд ли поздравит победителя на выборах президента США

Ведомости

Российская сторона вряд ли станет поздравлять победителя на ноябрьских выборах президента США. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил Life.

«Вряд ли. Они же крайне недружественное государство», – ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

10 октября Песков отметил, что оскорбительные заявления в адрес президента России Владимира Путина и частые упоминания страны со стороны властей США стали неотъемлемой частью американской избирательной кампании. Днем ранее кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис в интервью SiriusXM прокомментировала новую книгу американского журналиста Боба Вудварда под названием «Война», в которой утверждается, что экс-президент США Дональд Трамп во время пандемии якобы тайно отправил Путину партию аппаратов для тестирования на COVID-19. Харрис раскритиковала Трампа и назвала президента РФ «диктатором-убийцей».

Выборы президента США пройдут 5 ноября. После того, как действующий президент Джо Байден выбыл из предвыборной гонки, кандидатом от демократов стала вице-президент Харрис. Ее главным соперником на выборах является кандидат от Республиканской партии Трамп. 10 сентября прошли первые дебаты Трампа и Харрис, они длились около 1 часа 45 минут.

5 октября российское дипломатическое представительство в Вашингтоне сообщило, что Анатолий Антонов завершил свою работу в качестве посла России в США и возвращается на Родину. Путин подписал указ об освобождении Антонова от должности 10 октября. В этот же день замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что РФ назначит нового посла в США, сверяясь с собственным политическим календарем, а не ориентируясь на американский.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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