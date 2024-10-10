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Рябков: Россия назначит нового посла в США по собственному календарю

Ведомости

Россия назначит нового посла в США, сверяясь с собственным политическим календарем, а не ориентируясь на американский. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Как президент решит, так и будет», – уточнил Рябков (цитата по «РИА Новости»).

То, чем занималась администрация на тот момент президента США Барака Обамы, приписывая абсурдные функции российским диппредставителям, только укрепило осознание того, что попытки американского истеблишмента очернять Россию и заявлять о стремлении РФ повлиять на исход выборного процесса все равно продолжатся. Это произойдет независимо от того, есть ли на момент выборов в США посол России или временный поверенный.

10 октября президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Анатолия Антонова от должности посла РФ в США. На посту посла РФ в США Антонов работал с 2017 г.

Источники «Ведомостей» назвали наиболее вероятным преемником дипломата бывшего посла в Канаде, директора департамента Северной Америки МИДа Александра Дарчиева. Другой собеседник в Госдуме допустил, что назначение нового посла может затянуться, так как в США «все блокируется» и между странами нет активного сотрудничества. До тех пор российскую дипмиссию будет возглавлять временный поверенный, предположил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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