Рябков: Россия назначит нового посла в США по собственному календарю

То, чем занималась администрация на тот момент президента США Барака Обамы, приписывая абсурдные функции российским диппредставителям, только укрепило осознание того, что попытки американского истеблишмента очернять Россию и заявлять о стремлении РФ повлиять на исход выборного процесса все равно продолжатся. Это произойдет независимо от того, есть ли на момент выборов в США посол России или временный поверенный.