Рябков: Россия назначит нового посла в США по собственному календарю
Россия назначит нового посла в США, сверяясь с собственным политическим календарем, а не ориентируясь на американский. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.
То, чем занималась администрация на тот момент президента США Барака Обамы, приписывая абсурдные функции российским диппредставителям, только укрепило осознание того, что попытки американского истеблишмента очернять Россию и заявлять о стремлении РФ повлиять на исход выборного процесса все равно продолжатся. Это произойдет независимо от того, есть ли на момент выборов в США посол России или временный поверенный.
10 октября президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Анатолия Антонова от должности посла РФ в США. На посту посла РФ в США Антонов работал с 2017 г.
Источники «Ведомостей» назвали наиболее вероятным преемником дипломата бывшего посла в Канаде, директора департамента Северной Америки МИДа Александра Дарчиева. Другой собеседник в Госдуме допустил, что назначение нового посла может затянуться, так как в США «все блокируется» и между странами нет активного сотрудничества. До тех пор российскую дипмиссию будет возглавлять временный поверенный, предположил он.