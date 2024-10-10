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Путин подписал указ об освобождении Антонова от должности посла

Дипломат завершил работу в Вашингтоне 5 октября
София Векслер
Максим Блинов / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Анатолия Антонова от должности посла РФ в США. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

«Освободить Антонова Анатолия Ивановича от обязанностей Чрезвычайного и Полномочного посла Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки и Постоянного наблюдателя Российской Федерации при Организации американских государств в Вашингтоне, Соединенные Штаты Америки, по совместительству», – говорится в документе.

Антонов завершил свою работу в качестве посла России в США 5 октября, сообщили в российском посольстве в Вашингтоне. На следующий день дипломат вернулся в Москву. На посту посла РФ в США Антонов работал с 2017 г.

Возвращение Антонова не является понижением уровня дипломатических отношений с Вашингтоном, уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Встречи с Антоновым в графике Путина пока не запланировано. Новый посол будет «своевременно назначен», отметил представитель Кремля.

Источники «Ведомостей» назвали наиболее вероятным преемником дипломата бывшего посла в Канаде, директора департамента Северной Америки МИДа Александра Дарчиева. Другой собеседник в Госдуме допустил, что назначение нового посла может затянуться, так как в США «все блокируется» и между странами нет активного сотрудничества. До тех пор российскую дипмиссию будет возглавлять временный поверенный, предположил он.

4 октября Антонов рассказал о получении российскими дипломатами и лично послом угроз физической расправы. Он отмечал, что по мере приближения президентских выборов работать в США становится все сложнее. Дипломат указывал на «ужесточение ситуации в информационном поле» и введение ограничений в отношении российских журналистов.

Антонов родился 15 мая 1955 г. в Омске. Окончил МГИМО в 1978 г. Работал в системе МИДа с 1978 г. на различных должностях в центральном аппарате министерства и за рубежом. В 2002–2004 гг. занимал пост посла по особым поручениям МИД РФ. В 2004–2011 гг. возглавлял департамент по вопросам безопасности и разоружения российского МИДа. Занимал должность замминистра обороны РФ в 2011–2016 гг. В декабре 2016 г. был назначен заместителем главы МИД РФ. С августа 2017 г. перешел на пост посла России в США. Имеет ранг чрезвычайного и полномочного посла.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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