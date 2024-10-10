Путин подписал указ об освобождении Антонова от должности посла

Антонов родился 15 мая 1955 г. в Омске. Окончил МГИМО в 1978 г. Работал в системе МИДа с 1978 г. на различных должностях в центральном аппарате министерства и за рубежом. В 2002–2004 гг. занимал пост посла по особым поручениям МИД РФ. В 2004–2011 гг. возглавлял департамент по вопросам безопасности и разоружения российского МИДа. Занимал должность замминистра обороны РФ в 2011–2016 гг. В декабре 2016 г. был назначен заместителем главы МИД РФ. С августа 2017 г. перешел на пост посла России в США. Имеет ранг чрезвычайного и полномочного посла.