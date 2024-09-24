В Кремле по-прежнему не считают выборы в США приоритетным вопросом для РФ

24 сентября The Washington Post писала, что Трамп назвал Зеленского «лучшим торгашом в истории». «Каждый раз, когда он приезжает в нашу страну, он уезжает из нее с $60 млрд», – сказал кандидат в президенты. По его мнению, из-за финансовой помощи Киев хочет победы демократов на предстоящих выборах. При этом Трамп в случае победы намерен первым делом позвонить Зеленскому и президенту РФ Владимиру Путину и сказать, что «пора заключать сделку».