В Кремле по-прежнему не считают выборы в США приоритетным вопросом для РФ
Выборы президента в США не являются вопросом приоритетного интереса Кремля, Москва не изменила позицию на этот счет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Пескову рассказали о словах кандидата в американские президенты от республиканцев Дональда Трампа о том, что президент Украины Владимир Зеленский предпочел бы победу демократов на выборах в Соединенных Штатах. Представителя Кремля спросили, не поменялась ли позиция России в отношении президентской гонки в США.
«Нет. Это не вопрос нашего приоритетного интереса. Мы живем своими проблемами, мы живем своей повесткой дня. Это скорее должно быть вопросом для американских избирателей, чем они, наверно, сейчас и живут – ожиданием этих выборов. Политическая борьба очень жесткая. Но поверьте мне, это не вопрос № 1 для нас», – подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.
24 сентября The Washington Post писала, что Трамп назвал Зеленского «лучшим торгашом в истории». «Каждый раз, когда он приезжает в нашу страну, он уезжает из нее с $60 млрд», – сказал кандидат в президенты. По его мнению, из-за финансовой помощи Киев хочет победы демократов на предстоящих выборах. При этом Трамп в случае победы намерен первым делом позвонить Зеленскому и президенту РФ Владимиру Путину и сказать, что «пора заключать сделку».
Выборы президента в Соединенных Штатах пройдут 5 ноября. После выхода из гонки действующего президента США Джо Байдена кандидатом от демократов стала вице-президент Камала Харрис, ее главным оппонентом является бывший американский лидер Трамп. Экс-президент не раз заявлял, что способен завершить конфликт на Украине за 24 часа.