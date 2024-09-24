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В Кремле по-прежнему не считают выборы в США приоритетным вопросом для РФ

Ведомости

Выборы президента в США не являются вопросом приоритетного интереса Кремля, Москва не изменила позицию на этот счет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Пескову рассказали о словах кандидата в американские президенты от республиканцев Дональда Трампа о том, что президент Украины Владимир Зеленский предпочел бы победу демократов на выборах в Соединенных Штатах. Представителя Кремля спросили, не поменялась ли позиция России в отношении президентской гонки в США.

«Нет. Это не вопрос нашего приоритетного интереса. Мы живем своими проблемами, мы живем своей повесткой дня. Это скорее должно быть вопросом для американских избирателей, чем они, наверно, сейчас и живут – ожиданием этих выборов. Политическая борьба очень жесткая. Но поверьте мне, это не вопрос № 1 для нас», – подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

24 сентября The Washington Post писала, что Трамп назвал Зеленского «лучшим торгашом в истории». «Каждый раз, когда он приезжает в нашу страну, он уезжает из нее с $60 млрд», – сказал кандидат в президенты. По его мнению, из-за финансовой помощи Киев хочет победы демократов на предстоящих выборах. При этом Трамп в случае победы намерен первым делом позвонить Зеленскому и президенту РФ Владимиру Путину и сказать, что «пора заключать сделку».

Выборы президента в Соединенных Штатах пройдут 5 ноября. После выхода из гонки действующего президента США Джо Байдена кандидатом от демократов стала вице-президент Камала Харрис, ее главным оппонентом является бывший американский лидер Трамп. Экс-президент не раз заявлял, что способен завершить конфликт на Украине за 24 часа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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