Песков: упоминания России стали неотъемлемой частью избирательной кампании в США
Оскорбительные заявления в адрес президента России Владимира Путина и частые упоминания страны со стороны властей США стали неотъемлемой частью американской избирательной кампании. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Так он ответил на просьбу оценить растущее упоминание России и всего, что связано со страной, в американской президентской гонке.
«Принцип “чем хуже в отношении России, тем лучше для внутри политической выгоды” активно применяется, применяется практически всеми. Можно только выразить сожаление», – отметил Песков.