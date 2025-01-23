Кремль: сейчас многие страны Европы испытывают вмешательство в их дела извне

22 января Фицо на пресс-конференции заявил, что оппозиция не хочет честной политической борьбы и властям известно о планах по захвату правительственных учреждений. За группой экспертов, которые имеют отношение к протестам в Грузии и на Украине, ведется пристальное наблюдение.