Кремль: сейчас многие страны Европы испытывают вмешательство в их дела извне
Даже большие европейские страны в последнее время не застрахованы от вмешательства во внутренние дела. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.
Так Песков прокомментировал сообщения о действиях в Словакии групп иностранных экспертов, причастных к майдану и событиям в Грузии, с целью свержения власти.
22 января Фицо на пресс-конференции заявил, что оппозиция не хочет честной политической борьбы и властям известно о планах по захвату правительственных учреждений. За группой экспертов, которые имеют отношение к протестам в Грузии и на Украине, ведется пристальное наблюдение.
21 января Фицо уже говорил, что оппозиция готовится провести «майдан» в стране и для этого будет сотрудничать с заграничными силами. В связи с этим Фицо созвал Совет безопасности.