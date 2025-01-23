Путин прервал участие в заседании АСИ ради международного разговора

23 января в рамках брифинга пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о планах Путина на ближайший день. Среди них он упомянул об ожидании международного телефонного разговора, отметив, что разговор будет «не тот», подразумевая разговор с президентом США Дональдом Трампом, но «не менее важный».