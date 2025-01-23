Путин прервал участие в заседании АСИ ради международного разговора
Во время проведения заседания Агентства стратегических инициатив (АСИ) президент РФ Владимир Путин был вынужден отлучиться для проведения международного телефонного разговора, заявил он в ходе мероприятия, передает сайт президента России.
Во время доклада генерального директора АСИ Светланы Чупшевой президент сообщил, что ему необходимо провести международный телефонный разговор, поэтому он вынужден откланяться «минут на пять».
После непродолжительного разговора Путин вернулся на заседание и продолжил участие.
23 января в рамках брифинга пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о планах Путина на ближайший день. Среди них он упомянул об ожидании международного телефонного разговора, отметив, что разговор будет «не тот», подразумевая разговор с президентом США Дональдом Трампом, но «не менее важный».