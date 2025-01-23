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Путин прервал участие в заседании АСИ ради международного разговора

Ведомости

Во время проведения заседания Агентства стратегических инициатив (АСИ) президент РФ Владимир Путин был вынужден отлучиться для проведения международного телефонного разговора, заявил он в ходе мероприятия, передает сайт президента России.

Во время доклада генерального директора АСИ Светланы Чупшевой президент сообщил, что ему необходимо провести международный телефонный разговор, поэтому он вынужден откланяться «минут на пять».

После непродолжительного разговора Путин вернулся на заседание и продолжил участие.

23 января в рамках брифинга пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о планах Путина на ближайший день. Среди них он упомянул об ожидании международного телефонного разговора, отметив, что разговор будет «не тот», подразумевая разговор с президентом США Дональдом Трампом, но «не менее важный».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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