Парламент Армении рассмотрит проект о вступлении в Евросоюз в феврале

В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что членство Армении одновременно в ЕС и ЕАЭС гипотетически невозможно. По его мнению, членство в ЕАЭС приносит республике «весьма и весьма положительные дивиденды», которые выражаются в повышенных темпах роста экономики. О том, что принесет республике Евросоюз, пока сказать сложно. При этом Песков уточнил, что «это суверенное право».