Парламент Армении рассмотрит проект о вступлении в Евросоюз в феврале
Парламент Армении рассмотрит законопроект о начале процесса вступления страны в Евросоюз на сессии 11-14 февраля. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь спикера парламента республики Мовсес Арутюнян.
24 января профильная комиссия парламента рассмотрит документ и примет решение о включении его в основную повестку законодательного органа.
9 января правительство Армении одобрило законопроект «О начале процесса вступления Республики Армении в Европейский союз». Глава МИД республики Арарат Мирзоян отметил, что в последние годы страна и ЕС «имели довольно интенсивные и динамичные отношения». Премьер-министр Армении Никол Пашинян подчеркивал, что страна может стать членом объединения только по результатам референдума.
В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что членство Армении одновременно в ЕС и ЕАЭС гипотетически невозможно. По его мнению, членство в ЕАЭС приносит республике «весьма и весьма положительные дивиденды», которые выражаются в повышенных темпах роста экономики. О том, что принесет республике Евросоюз, пока сказать сложно. При этом Песков уточнил, что «это суверенное право».