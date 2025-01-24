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FT: власти Панамы опасаются военного вторжения

Ведомости

Власти Панамы обеспокоены возможностью захвата США Панамского канала путем военного вторжения, сообщает газета Financial Times (FT).

«Мы думаем, что может последовать какое-то возмездие, если Трамп не получит желаемого», – сказал высокопоставленные панамский чиновник.

По информации FT мало кто верит, что президент США Дональд Трамп действительно рассматривает возможность военного вторжения в Панаму для захвата канала, но при таком развитии событий стране с населением 4,5 млн человек не хватило бы военного опыта для ведения боя.

Возможное вторжение со стороны США принесет значительный ущерб для обеих стран в дипломатическом и политическом планах, так как Панама остается одним из ближайших союзников Вашингтона в регионе и избирает правоцентристские, про-бизнес правительства, такие как нынешний лидер Хосе Рауль Мулино. Панама также использует доллар в качестве национальной валюты.

В 1989 г. США вторглись в Панаму после объявления войны Национальной Ассамблей Панамы. В результате вторжения была свергнута военная диктатура генерала Мануэля Норьеги, который был взят в плен, доставлен в США и заключен в тюрьму по обвинению в торговле наркотиками. С тех пор Панама является демократической страной и верным союзником США. После того, как Трамп заявил о намерении «вернуть» Панамский канал жители страны, пережившие сражения 35 лет назад, были возмущены и начали опасаться повторения трагических событий.

«Трамп должен уважать панамский флаг так же, как мы уважаем флаг Соединенных Штатов», – заявил один из местных жителей.

Панамский канал – система из 82 км водных путей и трехполосных шлюзов, соединяющих Карибское море с Тихим океаном. 

23 января госсекретарь США Марко Рубио заявил, что планирует отправиться в Панаму на следующей неделе. Эта будет первая поездка Рубио с тех пор, как он был приведен к присяге в качестве главного дипломата США. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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