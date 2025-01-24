FT: власти Панамы опасаются военного вторжения

В 1989 г. США вторглись в Панаму после объявления войны Национальной Ассамблей Панамы. В результате вторжения была свергнута военная диктатура генерала Мануэля Норьеги, который был взят в плен, доставлен в США и заключен в тюрьму по обвинению в торговле наркотиками. С тех пор Панама является демократической страной и верным союзником США. После того, как Трамп заявил о намерении «вернуть» Панамский канал жители страны, пережившие сражения 35 лет назад, были возмущены и начали опасаться повторения трагических событий.