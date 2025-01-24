FT: власти Панамы опасаются военного вторжения
Власти Панамы обеспокоены возможностью захвата США Панамского канала путем военного вторжения, сообщает газета Financial Times (FT).
«Мы думаем, что может последовать какое-то возмездие, если Трамп не получит желаемого», – сказал высокопоставленные панамский чиновник.
По информации FT мало кто верит, что президент США Дональд Трамп действительно рассматривает возможность военного вторжения в Панаму для захвата канала, но при таком развитии событий стране с населением 4,5 млн человек не хватило бы военного опыта для ведения боя.
Возможное вторжение со стороны США принесет значительный ущерб для обеих стран в дипломатическом и политическом планах, так как Панама остается одним из ближайших союзников Вашингтона в регионе и избирает правоцентристские, про-бизнес правительства, такие как нынешний лидер Хосе Рауль Мулино. Панама также использует доллар в качестве национальной валюты.
В 1989 г. США вторглись в Панаму после объявления войны Национальной Ассамблей Панамы. В результате вторжения была свергнута военная диктатура генерала Мануэля Норьеги, который был взят в плен, доставлен в США и заключен в тюрьму по обвинению в торговле наркотиками. С тех пор Панама является демократической страной и верным союзником США. После того, как Трамп заявил о намерении «вернуть» Панамский канал жители страны, пережившие сражения 35 лет назад, были возмущены и начали опасаться повторения трагических событий.
«Трамп должен уважать панамский флаг так же, как мы уважаем флаг Соединенных Штатов», – заявил один из местных жителей.
Панамский канал – система из 82 км водных путей и трехполосных шлюзов, соединяющих Карибское море с Тихим океаном.
23 января госсекретарь США Марко Рубио заявил, что планирует отправиться в Панаму на следующей неделе. Эта будет первая поездка Рубио с тех пор, как он был приведен к присяге в качестве главного дипломата США.