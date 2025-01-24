Москва и Киев обменялись телами погибших солдат по формуле «49 на 757»
Украинский координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщил, что Киев вернул тела 757 погибших военнослужащих. В том числе, 451 тело – с донецкого направления, – 71 с артемовского, 51 с угледарского, 13 – с луганского, 137 – с запорожского. Кроме того, Украине вернули 34 тела военных из моргов на территории России. Штаб выразил благодарность за содействие Международному Комитету Красного Креста.
15 января Минобороны РФ сообщило, что Россия и Украина провели репатриацию раненых военнослужащих. Каждая из сторон вернула по 25 человек.
Обмен телами погибших военнослужащих был также проведен между Россией и Украиной в конце 2024 г. Москва передала Киеву 503 тела. Украина вернула РФ 42 погибших бойца.