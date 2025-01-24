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Москва и Киев обменялись телами погибших солдат по формуле «49 на 757»

Ведомости

Россия и Украина обменялись телами военных, Москва вернула 49 погибших бойцов, сообщил представитель парламентской координационной группы по вопросам специальной военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев в беседе с РБК.

Украинский координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщил, что Киев вернул тела 757 погибших военнослужащих. В том числе, 451 тело – с донецкого направления, – 71 с артемовского, ⁠51 с угледарского, 13 – с луганского, 137 – с запорожского. Кроме того, Украине вернули 34 тела военных из моргов на территории России. Штаб выразил благодарность за содействие Международному Комитету Красного Креста.

15 января Минобороны РФ сообщило, что Россия и Украина провели репатриацию раненых военнослужащих. Каждая из сторон вернула по 25 человек.

Обмен телами погибших военнослужащих был также проведен между Россией и Украиной в конце 2024 г. Москва передала Киеву 503 тела. Украина вернула РФ 42 погибших бойца.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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