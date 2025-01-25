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Reuters: «Хамас» с начала боев с Израилем завербовал до 15 000 новых членов

Ведомости

Палестинская группировка «Хамас» с начала боевых действий с Израилем завербовала в свои ряды от 10 000 до 15 000 новых членов, пишет Reuters со ссылкой на два источника в конгрессе США.

Собеседники агентства сослались в своей оценке на данные американской разведки. Там считают, что за 15 месяцев конфликта «Хамас» потерял «примерно такое же количество боевиков». Источники Reuters также заявили, что многие из новых бойцов группировки «молоды и не подготовлены». 

Сбор точных данных о «Хамас» крайне затруднен из-за отсутствия проверяемых разведданных из Газы, а также нестабильных усилий группировки по вербовке и обучению, указывает агентство. Согласно официальным данным США, до 7 октября 2023 г., когда боевики группировки атаковали Израиль, в движении состояло от 20 000 до 25 000 человек.

14 января экс-госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что «Хамас» почти восполнил свои потери. Он отмечал, что Вашингтон «давно говорил» израильским властям, что группировку нельзя победить лишь путем проведения военной кампании. После заявления Блинкена посол Израиля в ООН Дэнни Данон признал усилия «Хамас» по вербовке, но «преуменьшил угрозу», пишет Reuters. Он отметил, что молодежь, которая вступает в движение, не может стать террористами из-за отсутствия снабжения их «оружием или ракетами».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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