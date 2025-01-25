Reuters: «Хамас» с начала боев с Израилем завербовал до 15 000 новых членов

14 января экс-госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что «Хамас» почти восполнил свои потери. Он отмечал, что Вашингтон «давно говорил» израильским властям, что группировку нельзя победить лишь путем проведения военной кампании. После заявления Блинкена посол Израиля в ООН Дэнни Данон признал усилия «Хамас» по вербовке, но «преуменьшил угрозу», пишет Reuters. Он отметил, что молодежь, которая вступает в движение, не может стать террористами из-за отсутствия снабжения их «оружием или ракетами».