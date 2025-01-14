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Блинкен: «Хамас» почти восполнил свои потери

Ведомости

Палестинская группировка «Хамас» почти восполнила свои потери в личном составе, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Без ясной альтернативы, плана на период после конфликта и реалистичных политических перспектив для палестинцев “Хамас” или нечто столь же ужасное и опасное вернется. Именно это происходит в северной части Газы после 7 октября (2023 г. – "Ведомости")», – сказал он (цитата по ТАСС).

По его словам, когда Израиль проводит военные операции и отходит, палестинская группировка возвращается, поскольку «заполнить пустоту больше нечему». Блинкен заявил, что Вашингтон «давно говорил» израильским властям, что «Хамас» нельзя победить лишь путем проведения военной кампании.

13 января The Wall Street Journal (WSJ) писала, что последние месяцы «Хамас» вербует новых бойцов с упором на северную территорию сектора Газа. По данным газеты, новые бойцы проводят атаки методом «бей и беги» небольшими ячейками из нескольких бойцов: «Они используют пушки и противотанковое оружие, которое не требует особой военной подготовки».

WSJ также сообщила о предполагаемом расколе в «Хамас» – по данным издания, члены группировки в Газе действуют автономно от политического крыла за рубежом под руководством нового лидера – младшего брата убитого Яхья Синвара Мухаммеда Синвара.

Эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Кирилл Семенов говорил «Ведомостям», что информация WSJ является вбросом, сделанным в интересах Израиля, – для того, чтобы впоследствии переложить ответственность за провал в переговорах на палестинцев. Востоковед Руслан Сулейманов при этом заявил, что раскол между зарубежным представительством «Хамаса» и лидерами в Газе существовал изначально.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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