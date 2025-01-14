Блинкен: «Хамас» почти восполнил свои потери

Эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Кирилл Семенов говорил «Ведомостям», что информация WSJ является вбросом, сделанным в интересах Израиля, – для того, чтобы впоследствии переложить ответственность за провал в переговорах на палестинцев. Востоковед Руслан Сулейманов при этом заявил, что раскол между зарубежным представительством «Хамаса» и лидерами в Газе существовал изначально.