Блинкен: «Хамас» почти восполнил свои потери
Палестинская группировка «Хамас» почти восполнила свои потери в личном составе, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Без ясной альтернативы, плана на период после конфликта и реалистичных политических перспектив для палестинцев “Хамас” или нечто столь же ужасное и опасное вернется. Именно это происходит в северной части Газы после 7 октября (2023 г. – "Ведомости")», – сказал он (цитата по ТАСС).
По его словам, когда Израиль проводит военные операции и отходит, палестинская группировка возвращается, поскольку «заполнить пустоту больше нечему». Блинкен заявил, что Вашингтон «давно говорил» израильским властям, что «Хамас» нельзя победить лишь путем проведения военной кампании.
13 января The Wall Street Journal (WSJ) писала, что последние месяцы «Хамас» вербует новых бойцов с упором на северную территорию сектора Газа. По данным газеты, новые бойцы проводят атаки методом «бей и беги» небольшими ячейками из нескольких бойцов: «Они используют пушки и противотанковое оружие, которое не требует особой военной подготовки».
WSJ также сообщила о предполагаемом расколе в «Хамас» – по данным издания, члены группировки в Газе действуют автономно от политического крыла за рубежом под руководством нового лидера – младшего брата убитого Яхья Синвара Мухаммеда Синвара.
Эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Кирилл Семенов говорил «Ведомостям», что информация WSJ является вбросом, сделанным в интересах Израиля, – для того, чтобы впоследствии переложить ответственность за провал в переговорах на палестинцев. Востоковед Руслан Сулейманов при этом заявил, что раскол между зарубежным представительством «Хамаса» и лидерами в Газе существовал изначально.