WSJ узнала имя нового лидера «Хамас» в Газе
Новым лидером палестинской группировки «Хамас» в секторе Газа стал брат бывшего лидера Яхья Синвара – Мухаммед Синвар, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на арабских посредников, участвовавших в переговорах о прекращении огня с Израилем.
«Мухаммед Синвар находится в центре усилий по возрождению “Хамас”. Когда израильские солдаты убили его брата в октябре [2024 г.], должностные лица движения, базирующиеся в Дохе, решили сформировать коллективный руководящий совет вместо того, чтобы назначать нового лидера. Однако боевики “Хамас” в секторе Газа не пошли на это и теперь действуют автономно под руководством Синвара-младшего», – говорится в сообщении.
По сообщению газеты, Синвару-младшему около 50 лет, он младше Яхья Синвара на 10 лет. Как и его старший брат, Мухаммед присоединился к «Хамас» в раннем возрасте и считался близким к главе вооруженного крыла движения Мухаммеду Дейфу. О назначении на эту должность Синвара-младшего говорят и в Израиле. Об этом заявил отставной израильский бригадный генерал Амир Авиви: «Мы находимся в ситуации, когда темпы восстановления “Хамас” выше, чем темпы его искоренения Армией обороны Израиля».
Последние месяцы «Хамас» вербует новых бойцов. Вербовка происходит по всему сектору Газа, с упором на северную территорию анклава. «Новые бойцы, хотя и неопытные, начинают атаки методом “бей и беги” небольшими ячейками из нескольких бойцов. Они используют пушки и противотанковое оружие, которое не требует особой военной подготовки», – говорится в тексте.
WSJ со ссылкой на арабских чиновников пишет, что «Хамас» вербует новых бойцов, обещая больше продовольствия и медицинскую помощь для них и их семей. Кроме того, боевики иногда крадут гуманитарную помощь или привлекают мирных жителей к работе с группировкой, следует из материала.
Обострение ситуации на Ближнем Востоке произошло 7 октября 2023 г. после атаки проиранской палестинской группировки «Хамас» на южные районы Израиля и захвата заложников боевиками. В ответ израильская армия начала военную операцию в секторе Газа, в результате которой погибли свыше 43 000 человек (по данным подконтрольного «Хамасу» минздрава Газы). В ходе боев Израиль ликвидировал двух лидеров группировки – Исмаила Ханию в июле 2024 г. и Яхью Синвара в октябре того же года.
12 января в Катаре начались переговоры по сделке об освобождении заложников, которые удерживаются в секторе Газа. 18 декабря 2024 г. Asharq Al-Awsat сообщила, что Израиль и «Хамас» могут заключить сделку по прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников в ближайшее время.