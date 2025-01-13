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WSJ узнала имя нового лидера «Хамас» в Газе

Ведомости

Новым лидером палестинской группировки «Хамас» в секторе Газа стал брат бывшего лидера Яхья Синвара – Мухаммед Синвар, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на арабских посредников, участвовавших в переговорах о прекращении огня с Израилем. 

«Мухаммед Синвар находится в центре усилий по возрождению “Хамас”. Когда израильские солдаты убили его брата в октябре [2024 г.], должностные лица движения, базирующиеся в Дохе, решили сформировать коллективный руководящий совет вместо того, чтобы назначать нового лидера. Однако боевики “Хамас” в секторе Газа не пошли на это и теперь действуют автономно под руководством Синвара-младшего», – говорится в сообщении.

По сообщению газеты, Синвару-младшему около 50 лет, он младше Яхья Синвара на 10 лет. Как и его старший брат, Мухаммед присоединился к «Хамас» в раннем возрасте и считался близким к главе вооруженного крыла движения Мухаммеду Дейфу. О назначении на эту должность Синвара-младшего говорят и в Израиле. Об этом заявил отставной израильский бригадный генерал Амир Авиви: «Мы находимся в ситуации, когда темпы восстановления “Хамас” выше, чем темпы его искоренения Армией обороны Израиля».

Последние месяцы «Хамас» вербует новых бойцов. Вербовка происходит по всему сектору Газа, с упором на северную территорию анклава. «Новые бойцы, хотя и неопытные, начинают атаки методом “бей и беги” небольшими ячейками из нескольких бойцов. Они используют пушки и противотанковое оружие, которое не требует особой военной подготовки», – говорится в тексте.

WSJ со ссылкой на арабских чиновников пишет, что «Хамас» вербует новых бойцов, обещая больше продовольствия и медицинскую помощь для них и их семей. Кроме того, боевики иногда крадут гуманитарную помощь или привлекают мирных жителей к работе с группировкой, следует из материала.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке произошло 7 октября 2023 г. после атаки проиранской палестинской группировки «Хамас» на южные районы Израиля и захвата заложников боевиками. В ответ израильская армия начала военную операцию в секторе Газа, в результате которой погибли свыше 43 000 человек (по данным подконтрольного «Хамасу» минздрава Газы). В ходе боев Израиль ликвидировал двух лидеров группировки – Исмаила Ханию в июле 2024 г. и Яхью Синвара в октябре того же года.

12 января в Катаре начались переговоры по сделке об освобождении заложников, которые удерживаются в секторе Газа. 18 декабря 2024 г. Asharq Al-Awsat сообщила, что Израиль и «Хамас» могут заключить сделку по прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников в ближайшее время.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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