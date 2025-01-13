WSJ узнала имя нового лидера «Хамас» в Газе

По сообщению газеты, Синвару-младшему около 50 лет, он младше Яхья Синвара на 10 лет. Как и его старший брат, Мухаммед присоединился к «Хамас» в раннем возрасте и считался близким к главе вооруженного крыла движения Мухаммеду Дейфу. О назначении на эту должность Синвара-младшего говорят и в Израиле. Об этом заявил отставной израильский бригадный генерал Амир Авиви: «Мы находимся в ситуации, когда темпы восстановления “Хамас” выше, чем темпы его искоренения Армией обороны Израиля».