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Нарышкин сообщил о готовности к встрече с новым главой ЦРУ

Ведомости

Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин сообщил о своей готовности к встрече с главой ЦРУ Джоном Рэтклиффом, переговоры пройдут, в случае если запрос об этом поступит с американской стороны.

«Мы всегда готовы на переговоры», – сказал он ТАСС, отвечая на вопрос о готовности к встрече при запросе США.

Нарышкин добавил, отвечая на вопрос о контактах СВР и ЦРУ, что у России работает официальный представитель в Вашингтоне, а у Центрального разведывательного управления «имеется официальный представитель в Москве».

Сенат США ранее на этой неделе проголосовал за утверждение Рэтклиффа в качестве следующего директора ЦРУ при президенте Дональде Трампе. Рэтклифф – конгрессмен из Техаса, который занимал должность директора национальной разведки в течение последних восьми месяцев первого срока Трампа. До него ЦРУ возглавлял Уильям Бернс.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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