Нарышкин сообщил о готовности к встрече с новым главой ЦРУ

Сенат США ранее на этой неделе проголосовал за утверждение Рэтклиффа в качестве следующего директора ЦРУ при президенте Дональде Трампе. Рэтклифф – конгрессмен из Техаса, который занимал должность директора национальной разведки в течение последних восьми месяцев первого срока Трампа. До него ЦРУ возглавлял Уильям Бернс.