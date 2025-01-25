Нарышкин сообщил о готовности к встрече с новым главой ЦРУ
Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин сообщил о своей готовности к встрече с главой ЦРУ Джоном Рэтклиффом, переговоры пройдут, в случае если запрос об этом поступит с американской стороны.
«Мы всегда готовы на переговоры», – сказал он ТАСС, отвечая на вопрос о готовности к встрече при запросе США.
Нарышкин добавил, отвечая на вопрос о контактах СВР и ЦРУ, что у России работает официальный представитель в Вашингтоне, а у Центрального разведывательного управления «имеется официальный представитель в Москве».
Сенат США ранее на этой неделе проголосовал за утверждение Рэтклиффа в качестве следующего директора ЦРУ при президенте Дональде Трампе. Рэтклифф – конгрессмен из Техаса, который занимал должность директора национальной разведки в течение последних восьми месяцев первого срока Трампа. До него ЦРУ возглавлял Уильям Бернс.