ЦРУ изменило мнение о причинах появления COVID-19

Об изменении позиции ЦРУ стало известно после назначения на пост главы управления Джона Рэтклиффа. 24 января после вступления в должность тот сообщил, что оценка происхождения COVID-19 будет для него «делом первого дня». По данным источника Bloomberg, анализ при этом был проведен за несколько недель до утверждения на посту Рэтклиффа, это произошло после того, как бывший директор ЦРУ Уильям Бернс призвал агентство «занять ту или иную позицию». Собеседник агентства рассказал, что Рэтклифф «решил рассекретить» эту оценку.