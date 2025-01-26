ЦРУ изменило мнение о причинах появления COVID-19
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США изменило точку зрения о причинах возникновения коронавируса и теперь считает более вероятной версией утечку из лаборатории, передает Bloomberg.
ЦРУ ранее допускало два сценария возникновения COVID-19: вирус мог появиться как из естественного источника, так и в результате утечки из лаборатории. Теперь управление считает, что пандемия, «скорее всего», произошла из-за утечки из лаборатории в китайском Ухане.
«ЦРУ с низкой степенью уверенности оценивает, что происхождение пандемии COVID-19, связанное с исследованиями, более вероятно, чем естественное происхождение, на основе имеющегося объема сообщений», – приводит агентство заявление представителя ЦРУ.
Новый взгляд ЦРУ, указывает Bloomberg, сближает управление с ФБР и министерством энергетики, которые связывают происхождение вируса с лабораторией. По мнению других американских агентств, первоначальное заражение было вызвано естественным контактом с животным.
Об изменении позиции ЦРУ стало известно после назначения на пост главы управления Джона Рэтклиффа. 24 января после вступления в должность тот сообщил, что оценка происхождения COVID-19 будет для него «делом первого дня». По данным источника Bloomberg, анализ при этом был проведен за несколько недель до утверждения на посту Рэтклиффа, это произошло после того, как бывший директор ЦРУ Уильям Бернс призвал агентство «занять ту или иную позицию». Собеседник агентства рассказал, что Рэтклифф «решил рассекретить» эту оценку.
Вспышка коронавируса началась в декабре 2019 г. в китайской провинции Ухань. Постепенно вирус распространился по многим странам мира, в марте 2020 г. ВОЗ объявила происходящее пандемией.
В июле 2021 г. Бернс заявил, что власти США не могут прийти к точному выводу о причине пандемии коронавируса. При этом он говорил, что руководство КНР, которое неоднократно опровергало версию об утечке искусственно созданного вируса, ведет себя непрозрачно и в недостаточной степени сотрудничает со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в расследовании.