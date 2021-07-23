Глава ЦРУ дал «честный ответ» о происхождении коронавируса

Китайские власти неоднократно опровергали версию об утечке искусственно созданного вируса из лаборатории в Ухане. В то же время Бернс считает, что правительство этой страны ведет себя непрозрачно и в недостаточной степени сотрудничает со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в расследовании о происхождении инфекции, приведшей к пандемии. Кроме того, по словам главы ЦРУ, недавно было высказано предположение, будто Пекин откажется сотрудничать с ВОЗ в дальнейшем.