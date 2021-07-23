Глава ЦРУ дал «честный ответ» о происхождении коронавируса
Власти США до сих пор не могут прийти к точному выводу, что послужило причиной пандемии коронавируса, заявил в интервью радио NPR глава американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс.
«Честный ответ сегодня заключается в том, что мы не можем сделать окончательный вывод, возникло ли это в результате несчастного случая в лаборатории или в результате естественной передачи инфекции от инфицированных животных человеку», — сказал Бернс, комментируя теорию, согласно которой вспышка коронавируса началась в Уханьском институте вирусологии в конце 2019 г.
Китайские власти неоднократно опровергали версию об утечке искусственно созданного вируса из лаборатории в Ухане. В то же время Бернс считает, что правительство этой страны ведет себя непрозрачно и в недостаточной степени сотрудничает со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в расследовании о происхождении инфекции, приведшей к пандемии. Кроме того, по словам главы ЦРУ, недавно было высказано предположение, будто Пекин откажется сотрудничать с ВОЗ в дальнейшем.
Бернс заявил о существовании вероятности, что человечество никогда не придет к окончательному выводу о происхождении коронавируса. Однако расследование может помочь узнать как можно больше о произошедшем, добавил он.
Вспышка коронавируса началась в декабре 2019 г. в китайской провинции Ухань. Постепенно вирус распространился по многим странам мира, в марте 2020 г. ВОЗ объявила происходящее пандемией. По данным Университета Джонса Хопкинса, на сегодняшний день COVID-19 переболели или переносят сейчас почти 192,6 млн жителей планеты. Из них более 4,1 млн пациентов умерли в результате заражения.