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Глава ЦРУ дал «честный ответ» о происхождении коронавируса

Ведомости

Власти США до сих пор не могут прийти к точному выводу, что послужило причиной пандемии коронавируса, заявил в интервью радио NPR глава американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс.

«Честный ответ сегодня заключается в том, что мы не можем сделать окончательный вывод, возникло ли это в результате несчастного случая в лаборатории или в результате естественной передачи инфекции от инфицированных животных человеку», — сказал Бернс, комментируя теорию, согласно которой вспышка коронавируса началась в Уханьском институте вирусологии в конце 2019 г. 

Китайские власти неоднократно опровергали версию об утечке искусственно созданного вируса из лаборатории в Ухане. В то же время Бернс считает, что правительство этой страны ведет себя непрозрачно и в недостаточной степени сотрудничает со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в расследовании о происхождении инфекции, приведшей к пандемии. Кроме того, по словам главы ЦРУ, недавно было высказано предположение, будто Пекин откажется сотрудничать с ВОЗ в дальнейшем.

Бернс заявил о существовании вероятности, что человечество никогда не придет к окончательному выводу о происхождении коронавируса. Однако расследование может помочь узнать как можно больше о произошедшем, добавил он.

Вспышка коронавируса началась в декабре 2019 г. в китайской провинции Ухань. Постепенно вирус распространился по многим странам мира, в марте 2020 г. ВОЗ объявила происходящее пандемией. По данным Университета Джонса Хопкинса, на сегодняшний день COVID-19 переболели или переносят сейчас почти 192,6 млн жителей планеты. Из них более 4,1 млн пациентов умерли в результате заражения. 

Ранее по теме: Китай отказался от сотрудничества с ВОЗ по расследованию о COVID-19

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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