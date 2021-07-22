Китай отказался от сотрудничества с ВОЗ по расследованию о COVID-19
План второго этапа расследования происхождения коронавируса, который предложила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), содержит формулировки, которые не уважают науку. Китай не будет следовать этому плану, сообщил на пресс-конференции замглавы Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения Китая Цзэн Исинь.
«Правительство Китая поддерживает проведение расследования, основанного на научном подходе. Мы выступаем против политизации расследования происхождения вируса», — цитирует эксперта китайское информационное агентство «Синьхуа».
Ранее гендиректор ВОЗ доктор Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что организация готовится ко второму этапу расследования появления коронавируса и ожидает прозрачности от китайских властей. Он заявил, что исключать версию, что коронавирус распространился после утечки из лаборатории в Китае, пока рано, и призвал Китай к открытому сотрудничеству. Он также сообщил, что ВОЗ планирует проверить лаборатории в Ухане, рядом с которыми были зарегистрированы первые случаи заражения COVID-19, писал Reuters.
В марте Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала доклад о возникновении COVID-19. ВОЗ представила в нем четыре версии появления вируса. Наиболее вероятной авторы считают версию о передаче коронавируса человеку от летучих мышей через животное-посредника. При этом версию об утечке вируса из лаборатории в Ухане в ВОЗ назвали «крайне маловероятной».
Версию о лабораторном происхождении коронавируса допускали американские ученые. В частности, газета The Wall Street Journal опубликовала статью доктора медицины Стивена Куэйя и профессора Калифорнийского университета в Беркли Ричарда Мюллера. Там ученые указывают на то, что генетически характерный признак вируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19, с большой долей вероятности указывает на его искусственное происхождение. По мнению ученых, он имеет иную последовательность геномов, отличную от коронавируса естественного происхождения.