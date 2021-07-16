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В ВОЗ допустили вероятность лабораторного происхождения коронавируса

Ведомости

Пандемия в мире могла начаться вследствие утечки коронавируса из лаборатории, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.

Отказ от данной версии в данный момент был бы преждевременным, подчеркнул он. «Я сам был лаборантом, я иммунолог, и я работал в лаборатории, и в лаборатории бывают несчастные случаи. Это обычное дело», — приводит его слова Associated Press.

Издание указало, что слова Гебрейесуса противоречит предыдущим заявлениям ВОЗ. Так, в марте этого года организация по итогам совместного исследования с Китаем сообщила, что наиболее вероятным сценарием происхождения COVID-19 является передача вируса от летучей мыши человеку через другое животное, тогда как лабораторная утечка представляется маловероятной.

Гебрейесус призвал Китай к большей открытости и способствованию выяснения источников заражения. Он подчеркнул, что если страна предоставит все необходимые сведения, можно будет исключить вероятность лабораторной утечки.

Вспышка COVID-19 началась в китайской провинции Ухань в декабре 2019 г. Постепенно вирус распространился по миру, 11 марта 2020 г. ВОЗ объявила ситуацию пандемией. По данным Университета Джонса Хопкинса, на сегодняшний день инфекция обнаружилась почти у 188,9 млн жителей планеты. Из них свыше 4 млн умерли.

В начале июня газета The Wall Street Journal опубликовала статью доктора медицины Стивена Куэйя и профессора Калифорнийского университета в Беркли Ричарда Мюллера. Там ученые указывают на то, что генетически характерный признак вируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19, с большой долей вероятности указывает на его искусственное происхождение. По мнению ученых, он имеет иную последовательность геномов, отличную от коронавируса естественного происхождения.

В то же время в феврале эксперты, занимающиеся расследованием распространения коронавируса в Ухане в 2019 г., исключили версию его искусственного происхождения, на которую намекали ряд американских политиков в президентство Дональда Трампа. По их выводам, вирус попал к людям от летучих мышей через некое промежуточное звено. Однако версию о том, что изначально коронавирус циркулировал среди летучих мышей, называли еще в начале пандемии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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