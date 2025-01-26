ВС России взяли под контроль Зеленое в ДНР
Российские военнослужащие в ходе спецоперации взяли под контроль населенный пункт Зеленое в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил Telegram-канал Минобороны России.
Населенный пункт перешел под контроль российских сил в результате «активных действий» подразделения группировки войск «Центр», уточнили в оборонном ведомстве. ВС РФ также нанесли поражение живой силе и технике нескольких украинских бригад в районах населенных пунктов Срибное, Дзержинск, Новопавловка, Щербиновка, Андреевка и Новоелизаветовка ДНР. Противник потерял на этом направлении до 650 человек, утверждает Минобороны.
Ранее на этой неделе российские силы заняли село Тимофеевка в ДНР. Подразделения группировки войск «Центр» до этого взяли под контроль в этой же республике населенные пункты Петропавловка, Воздвиженка, Волково, Соленое и Шевченко.
Специальная военная операция на Украине была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. они вошли в состав России по итогам референдумов. В августе прошлого года ВСУ вторглись в Курскую область, где продолжают бои с российской армией по настоящий день.