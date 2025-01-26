Минобороны: российские подразделения взяли Великую Новоселку в ДНР
Подразделения Вооруженных сил России в результате наступления взяли под контроль населенный пункт Великая Новоселка в Донецкой народной республике (ДНР), сообщает пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.
Населенный пункт перешел под контроль российских военных 26 января, уточнили в оборонном ведомстве. Там пояснили, что это произошло в результате «активных наступательных действий», которые вели подразделения 5-й гвардейской отдельной танковой бригады 36-й армии и 40-й гвардейской бригады морской пехоты группировки войск «Восток».
В этот же день Минобороны РФ сообщило, что за последние сутки российские военнослужащие в ходе спецоперации взяли под контроль населенный пункт Зеленое в ДНР. Он перешел под контроль российских сил в результате «активных действий» подразделения группировки войск «Центр», уточнили в оборонном ведомстве.
Ранее на этой неделе ВС РФ заняли село Тимофеевка в ДНР. Подразделения группировки войск «Центр» до этого взяли под контроль в этой же республике населенные пункты Петропавловка, Воздвиженка, Волково, Соленое и Шевченко.