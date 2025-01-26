Минобороны: российские подразделения взяли Великую Новоселку в ДНР

В этот же день Минобороны РФ сообщило, что за последние сутки российские военнослужащие в ходе спецоперации взяли под контроль населенный пункт Зеленое в ДНР. Он перешел под контроль российских сил в результате «активных действий» подразделения группировки войск «Центр», уточнили в оборонном ведомстве.