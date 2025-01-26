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ЦИК Белоруссии назвал явку на выборах президента

Ведомости

Явка на выборах президента Белоруссии составила 85,7%, заявил председатель ЦИК страны Игорь Карпенко, передает «БелТА».

Согласно данным комиссии, в Брестской области явка избирателей достигла 90,56%, в Витебской – 86,39%, в Гомельской – 91,54%, в Гродненской – 89,28%, в Минской – 86,71%, в Могилевской – 92,64 %, в Минске – 69,72%.

Президентские выборы в Белоруссии прошли 26 января. На прошлых выборах 2020 г. Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, после чего по стране прокатилась волна протестов, а многие представители белорусской оппозиции уехали за границу, в частности в Польшу и Прибалтику.

По результатам последних экзитполов Лукашенко в ходе текущих выборов набирает 87,6% голосов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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