ЦИК Белоруссии назвал явку на выборах президента
Явка на выборах президента Белоруссии составила 85,7%, заявил председатель ЦИК страны Игорь Карпенко, передает «БелТА».
Согласно данным комиссии, в Брестской области явка избирателей достигла 90,56%, в Витебской – 86,39%, в Гомельской – 91,54%, в Гродненской – 89,28%, в Минской – 86,71%, в Могилевской – 92,64 %, в Минске – 69,72%.
Президентские выборы в Белоруссии прошли 26 января. На прошлых выборах 2020 г. Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, после чего по стране прокатилась волна протестов, а многие представители белорусской оппозиции уехали за границу, в частности в Польшу и Прибалтику.