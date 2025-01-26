ЦИК Белоруссии назвал явку на выборах президента

Президентские выборы в Белоруссии прошли 26 января. На прошлых выборах 2020 г. Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, после чего по стране прокатилась волна протестов, а многие представители белорусской оппозиции уехали за границу, в частности в Польшу и Прибалтику.