Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Экзитпол: за Лукашенко проголосовали 87,6% избирателей

Явка на президентских выборах превысила 80%
Ведомости

Экзитпол отдал 87,6% голосов избирателей Александру Лукашенко на президентских выборах в Белоруссии. Об этом сообщило агентство «БелТА». Опрос проходил на 320 участках, в нем приняли участие 11 948 человек.

Кандидат в президенты Сергей Сыранков набрал 2,7%, Олег Гайдукевич – 1,8%, Анна Канопацкая – 1,6%, Александр Хижняк – 1,2%, «против всех» – 5,1%.

Избирательные участки в Белоруссии закрылись в 20:00 по местному времени (совпадает с мск). Явка к 18:00 составляла 81,5%, сообщали в ЦИК республики. Наибольшая явка зафиксирована в Могилевской области – 89,05%.

Президентские выборы в Белоруссии прошли 26 января. На прошлых выборах 2020 г. Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская, чей муж до выборов был осужден, – около 10%. На фоне результатов по стране прошли массовые протесты против Лукашенко. Тогда силовики задержали около 13 000 человек, пострадали более 1000 человек, сообщалось о погибших.

Выборы президента Белоруссии в этом году не признают некоторые западные страны и оппозиция, находящаяся в эмиграции. 26 января в польской столице Варшаве прошел митинг против выборов в Белоруссии. В США назвали предстоящие выборы в Белоруссии «несвободными», говорил 18 января на тот момент госсекретарь США Энтони Блинкен. Российский президент Владимир Путин, напротив, пожелал своему белорусскому коллеге успехов на голосовании.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных