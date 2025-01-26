Экзитпол: за Лукашенко проголосовали 87,6% избирателей

Экзитпол: за Лукашенко проголосовали 87,6% избирателейЯвка на президентских выборах превысила 80%
Экзитпол отдал 87,6% голосов избирателей Александру Лукашенко на президентских выборах в Белоруссии. Об этом сообщило агентство «БелТА». Опрос проходил на 320 участках, в нем приняли участие 11 948 человек.
Кандидат в президенты Сергей Сыранков набрал 2,7%, Олег Гайдукевич – 1,8%, Анна Канопацкая – 1,6%, Александр Хижняк – 1,2%, «против всех» – 5,1%.
Избирательные участки в Белоруссии закрылись в 20:00 по местному времени (совпадает с мск). Явка к 18:00 составляла 81,5%, сообщали в ЦИК республики. Наибольшая явка зафиксирована в Могилевской области – 89,05%.
Президентские выборы в Белоруссии прошли 26 января. На прошлых выборах 2020 г. Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская, чей муж до выборов был осужден, – около 10%. На фоне результатов по стране прошли массовые протесты против Лукашенко. Тогда силовики задержали около 13 000 человек, пострадали более 1000 человек, сообщалось о погибших.
Выборы президента Белоруссии в этом году не признают некоторые западные страны и оппозиция, находящаяся в эмиграции. 26 января в польской столице Варшаве прошел митинг против выборов в Белоруссии. В США назвали предстоящие выборы в Белоруссии «несвободными», говорил 18 января на тот момент госсекретарь США Энтони Блинкен. Российский президент Владимир Путин, напротив, пожелал своему белорусскому коллеге успехов на голосовании.