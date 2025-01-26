Экзитпол: за Лукашенко проголосовали 87,6% избирателей

Президентские выборы в Белоруссии прошли 26 января. На прошлых выборах 2020 г. Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская, чей муж до выборов был осужден, – около 10%. На фоне результатов по стране прошли массовые протесты против Лукашенко. Тогда силовики задержали около 13 000 человек, пострадали более 1000 человек, сообщалось о погибших.