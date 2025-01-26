В Варшаве прошел митинг против президентских выборов в Белоруссии
На марше в польской столице был развернут 250-метровый бело-красно-белый флаг. В митинге приняли участие Светлана Тихановская, Павел Латушко, Игорь Сигов, Пит Павлов и другие представители оппозиции.
Президентские выборы в Белоруссии проходят 26 января, участки будут работать до 20:00 мск. Помимо Лукашенко кандидатами на пост главы республики являются Анна Конопацкая, Сергей Сыранков, Александр Хижняк и Олег Гайдукевич. О непризнании результатов выборов заявляли и оппозиция, находящаяся в эмиграции, и некоторые западные страны.
На прошлых выборах 2020 г. Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, а оппозиционный кандидат Тихановская, чей муж до выборов был осужден, – около 10%. На фоне результатов по стране прошли массовые протесты против Лукашенко. Тогда силовики задержали около 13 500 человек, пострадали более 1000 человек, сообщалось о погибших.